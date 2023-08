Mindig jó olyan történetet olvasni, mint amilyen szerdán kora este megjelent a Berettyóújfaluban Hallottam nevű Facebook-csoportban. Bárki bármikor kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe egy hirtelen jött rosszullét miatt, és csak a járókelőkön múlik, hogy jön-e azonnal a segítség, vagy sem. Újfaluban egy anyuka érezte magát rosszul, de két fiatal fiúnak hála szerencsésen végződött az eset.

A posztot jegyző nő azt írta, a fiatalok, miután látták, hogy rosszul lett, bekísérték a templom melletti háziorvoshoz, és közben pedig figyeltek az ikreire is. Az anya megnyugtatásképpen azt is hozzátette, hogy most már jobban érzi magát, hála a gyors reakciónak.

A szüleitek és jó magam is nagyon Büszke vagyok Rátok! Gratulálok a szüleiteknek is hogy ennyire emberséges fiatalokat nevelnek. Csodás életet kívánok nektek

– hálálkodott a bejegyzésben a nő.

A fiatalok a kommentmezőben is egymás után kapták a dicséreteket.

Mielőbbi felépülést kívánok! A fiúknak pedig szeretettel gratulálok! Hogyan is mondják ezt? ŐK A HÉTKÖZNAPI HŐSÖK! Ezek a fiatalok!!!

– jegyezte meg az egyik hozzászóló, de több hasonló üzenetet is olvasni.