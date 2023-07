A Magyar Kerékpáros Szövetség egy nyertes pályázatának eredményeképpen valósította meg a debreceni ZSUZSI Erdei Vasút létesítményeit is érintő, kerékpáros turisztikai szolgáltatásfejlesztést célzó projektjét.

A mintegy 200 millió forintos pályázat részeként a Ruyter utca 1. szám alatt, a ZSUZSI Erdei Vasút kiinduló állomásának belső kertjében játszótér és kerékpáros alközpont létesült, az Erdészlak megállónál kerékpáros pihenőhelyet alakítottak ki, a Zsuzsi kisvasút Hármashegyalja végállomásán pedig játszótéri elemeket és pihenőhelyeket helyeztek el.

A megvalósult fejlesztések ünnepélyes átadását július 6-án tartották.

Kerékpárút nem épült

A projekt részeként nemcsak a cívisvárost érintő fejlesztések valósultak meg. Mintegy 300 kilométeren útvonalakat tábláztak ki, pihenőhelyeket létesítettek, létrehoztak öt kerékpáros központot, továbbá 44 E-bike kerékpárt vásároltak

– sorolta a csütörtöki eseményen Szabó Lajos, a Magyar Kerékpáros Szövetség projektvezetője. Mint mondta, ezzel szeretnék komfortosabbá tenni a térségben a kerékpározást.

– Nyilván, a kerékpározás fejlődéséhez kerékpárutakra is szükség lenne, mi most azt nem építettünk, hiszen az egy sokkal nagyobb nagyságrendű forrást igényelt volna. Azt viszont meg kell jegyezni, hogy a kerékpárutak sem használhatóak jól, ha nincsenek rajta táblák, nincsenek pihenőhelyek. Mi most, a már kerékpározásra alkalmas útvonalakon ilyen fejlesztéseket valósítottunk meg – fogalmazott. Hozzátette, hogy a kerékpározás, mint szabadidős tevékenység Magyarországon, és világszinten egyaránt hatalmas mértékben fejlődik, folyamatos az érdeklődés és az igény a témát illetően.

A beszerzett, úgynevezett pedelec rendszerű E-bike kerékpárokról elmondta: öt fokozatban állítható rajtuk a rásegítés.

Fontos hangsúlyozni, hogy tekerni mindig kell, kizárólag elektromos módon nem lehet vele közlekedni. A használója által leadott erőhöz valahány százalékot hozzátesz a rásegítés

– magyarázta.