A Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola kitűnő és jeles év végi bizonyítványt elérő tanulói jutalomban részesültek. A Gyermekeinkért, Iskolánkért Alapítványt anyagi támogatásban részesítette az önkormányzat. Ennek keretében ismerkedtek Debrecen nevezetességeivel – számolt be közösségi oldalán az önkormányzat. Közös ebéd, fagyizás és mozi is belefért a programba. A 25 diákot Szilvássy Zoltánné, az alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Borbélyné Arany Ildikó és Nagyné Dankó Anikó önkormányzati képviselők kísérték, akik az iskola pedagógusai is.

