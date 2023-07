A debreceniek az American Corner Debrecen által szervezett Girls Rock Our World nyári táborban találkozhattak nemrég a szervezet egyik öregdiákjával, Varga Eszterrel. A fiatal aerospace-mérnök nemrég a Haonnak beszélt a kivételes sikereihez vezető legfontosabb mérföldkövekről.

Édesapja debreceni születésű, ő már Budapesten született, az első gimnáziumi évéig író akart lenni, a tudományt nem kedvelte, sokkal inkább az irodalom foglalkoztatta Varga Eszter Annát.

Az ötletet, hogy ezzel foglalkozzak, az unalom szülte, hiszen túl sok szabadidőm volt tizenéves koromban. Végül anyukám tanácsára látogattam el a Skool egy foglalkozására

– emlékezik vissza. Ahogyan mondani szokta, ettől fogva minden a „lejtőn lefelé” vezetett: két nap alatt megkódolta élete első játékát, és innen a tudomány is egyre jobban foglalkoztatni kezdte. – Úgy éreztem, az alkotás új módjára találtam – fűzte hozzá.

Így kezdett el érdeklődni az úgynevezett STEM-pályák iránt (a STEM egy olyan tanulási és fejlesztési megközelítés, amely integrálja a természet- és a mérnöki tudomány, a technológia, valamint a matematika területeit), majd döntötte el véglegesen, hogy mérnök szeretne lenni az űr és a repülés világában.

Azt gondolhatnánk, hogy Eszter karrier-tanácsadók hadával konzultálva került végül az Egyesült Államokba, ehelyett szinte pofonegyszerűen talált egy kulcsfontosságú fogalomra.

Az interneten böngészve, a Virginia Tech weboldalán találtam rá ábécé-sorrendben felsorolva egy általam sosem hallott szakra: Aerospace Engineering. Egy kétperces Youtube-videó alapján rájöttem, hogy egészen biztosan ezzel akarom tölteni további életemet, így a Virginia Techen kötöttem ki

– idézi fel a meghatározó napot.

Varga Eszter a Virginia Techen szerzett diplomát

A sorsdöntő elhatározás után négy évvel, több mint húsz ösztöndíj és elismerés után májusban végül megszerezte a diplomáját, valamint gyorsított mesterprogramon vesz részt, melynek ebben az időszakban épp a felénél jár. Az út így, leírva egyszerűnek tűnhet, ám tele volt rögökkel és kihívásokkal – teszi hozzá. – Az egyetem előtt és alatt is sokat munkálkodtam a nők STEM-területen való képviselésén, valamint a program kommunikációján. Azt szerettem volna bizonyítani, hogy az ember olyanná is válhat, amit sosem látott korábban – mondja.

Bukástól az ösztöndíjig

Mivel korábban nem tanult angol nyelven iskolai tantárgyakat az angol mint idegen nyelv kivételével, Eszter igencsak elveszve érezte magát még a matekórán is az amerikai egyetem első szemeszterében.

Meg is buktam az első calculus vizsgámon, ám ebből is sikerült visszajönnöm, sok kitartással és segítségkéréssel. A második évemre már ösztöndíjat kaptam, hogy matematikai kutatást végezzek egy saját projekten. A legemlékezetesebb mégis az volt, amikor láthattam az általam tervezett rakéta kilövését

– idézi fel.

Láthatta az általa tervezett rakéta kilövését

Eszter látja, hogy mindenkinek az élete tele van kihívással, azt viszont megtapasztalta, hogy a legtöbb nehézséget kitartással lehet leküzdeni. – Sokan azt gondolják, hogy mi, „rakétatudósok” biztosan zsenik vagyunk a pályánkon, de ezen gondolaton mindig elmosolyodom, hiszen ismerem magamat és a szakmatársaimat is. Nincsenek zsenik, és semmi titok sincs az egész mögött, csak kitartóan dolgoztam – hívja fel a figyelmet blogján keresztül is a siker lényeges zálogára. Az a felelősségtudat hajtotta és hajtja most is előre, miszerint szinte elsőként (ha nem elsőként) vitte végig ezt az utat, s melynek fontos üzenete van: nem szeretné, hogy egy tizenöt éves lánynak – mint neki sokan – valaki azt mondja, hogy létezik bármi, amire nem képes.

