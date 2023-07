Néhány napja magyar nyelven is elérhető a Google mesterséges intelligenciája, a Bard. Habár a vállalat fordítóprogramjának segítségével eddig is cseveghettünk a szuperszámítógéppel, immár torzítás nélküli válaszokat kaphatunk. Még így is bőven akadt meglepetés:

– Debrecen Magyarország harmadik legnagyobb városa, az ország keleti részén, a Tisza folyó partján található – ezzel a gondolattal kezdte válaszát a Haon cívisvárost érintő kérdésére a Bard. Tősgyökeres debreceniként csupa egyéb újdonságot is megtudhatunk. Például azt is, hogy a város, melyet „Tiszántúl Rómájának” is neveznek, multikulturális közösség, melyben sokféle nemzetiségű és etnikai csoport él.

Debrecen biztonságos város a számítógépes program szerint, csak ne vigyünk magunkkal sok készpénzt, és ne sétáljunk egyedül az utcán éjszaka. Az egyik legnépszerűbb látnivalónak a Nagyerdei Tivolit említi a Google chatbotja. Bármi is legyen ez a helyszín, többfelé szerepel a válaszokban.

Rákérdeztünk, mit tud a város leglátványosabb rendezvényéről, a virágkarneválról:

A fesztivál legfőbb látványossága a virágszekerek felvonulása. A virágszekereket virágokkal, zöld növényekkel és fényeffektekkel díszítik, és a felvonulás során a Nagyerdő utcáin vonulnak végig

– válaszolta a Bard, bár előszeretettel használja a Virágkavalkád szót az esemény megnevezésére.

Habár ezeken a mondatokon egy óvodás is jót mulatna, kérdeztünk olyat is, amire valóban csak egy számítógép tud válaszolni. Így derült ki, hogy Debrecen utcái összesen 527 kilométer hosszúak. Ebből 231 kilométernyi útszakasz aszfaltozott, 296 pedig burkolatlan. A városban 228 kilométernyi kerékpárút is található. Összesen 108 204 házat számolt meg 2023-ban a Google, melyek száma folyamatosan növekszik, és a tendencia valószínűleg folytatódni fog a Bard szerint. Ha már a jövőbe tekintettünk, megkérdeztük, mi lehet Debrecen sorsa. A program szerint Debrecennek van arra potenciálja, hogy Magyarország egyik legjelentősebb városává váljon.

Szerettük volna megtudni, a mesterséges intelligencia kit tart a legokosabb debreceninek, ám azt válaszolta, ezt nehéz megmondani. Hízelgő módon ezekkel a szavakkal kerülte ki a válaszadást: sok okos ember van Debrecenben, és nehéz lenne őket összehasonlítani. Hasonlóképpen vélekedik a legszebb debreceniről, akinek megítéléséhez elmondása szerint nem elég kvalifikált. Bölcsen hozzátette, szerinte mindenki szép a maga módján.

Debrecen, Debrecen, te csodás!

A Bardnak általánosságban az a véleménye Debrecenről, hogy barátságos és vendégszerető emberek élnek a városban. Nagyon jó hely az élethez, a munkavégzéshez és a tanulmányhoz, illetve ideális a családdal és a barátokkal való időtöltésre. Sport terén pedig a debreceniek a labdarúgásban és a kosárlabdában különösen jók.

Ilyen összegzés után minden korábbi hibát megbocsátunk, ráadásul a Bard kísérleti fázisban lábadozik, így legyünk elnézőek az esetleges pontatlanságok miatt. Hiszen – ahogy a mesterséges intelligencia saját maga által írt versében rámutat – nem kell tudni, melyik folyó szeli ketté Debrecent, a lényeg, hogy a szívünkben van. Íme tehát a Bard sajátos, ám annál is meghatóbb irodalmi remekműve a városról, melyet kérésünkre költött: