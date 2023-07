Délelőtt kispályás labdarúgótornával és főzőversennyel, délután és este zenés rendezvényekkel, köztük sztárfellépőkkel is várta kulturális rendezvényére közönségét a bagaméri sportpályára a nagyközség és a vármegye önkormányzata július 8-án. A „falunap”, ahogy az eseményt az ott lévő bagamériak nevezték, része volt a vármegyei önkormányzat A hajdú hagyományok nyomában eseménysorozatának.

A délután közepén megtartott ünnepélyes megnyitón Erdős Tibor polgármester köszöntőjéből megtudhattuk, hogy tavaly a háború és a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került Bagamér - írja a Cívishír. Mint írják, csak pályázatokból tudnak fejlődni, a saját bevételük az intézmények működtetésére elegendő. Majd felsorolta a befejezett és folyamatban lévő beruházásokat, köztük a művelődési ház energetikai korszerűsítését, a játszótérépítést. A távolabbi terveik között, mások mellett, a közterületek szépítése, térfigyelő kamerarendszer telepítése és belterületi utak építése szerepel.

Forrás: Cívishír

Tasó László országgyűlési képviselő karakteres véleményt fogalmazott meg az internet közösségeket romboló hatásáról, valamint az Európai Unió idegeneket betelepítő tervéről. Mint mondta, a rendezvényeknek, amilyen a bagaméri is, ahol az emberek személyesen tudnak találkozni, óriási szerepe van a közösségek egybentartásában. A mai időszakot a közösségek rombolása korának nevezte. Ezt azzal támasztották alá, hogy most a szomszédban háború van, ennek következtében gazdasági válság alakult ki, továbbá, hogy olyan embereket akarnak az országunkba hozni, akiket mi nem akarunk. – Van hely sok embernek Magyarországon, szívesen fogadunk mindenkit, aki betartja a szabályainkat – nyomatékosította a politikus, majd a világháló káros hatására tért át, amely leginkább abban nyilvánul meg, hogy azon keresztül több dolgot akarnak ránk erőltetni, továbbá elveszi a személyes találkozások lehetőségét. – Ha a világhálóra hagyatkozunk, nem használjuk az élőbeszédet, szétesik a világunk. Ezt tetézi a mesterséges intelligencia térhódítása. Sok veszély leselkedik ránk, beszélgetnünk kell. Arra figyeljünk oda, ami jót hoz nekünk, ami segít bennünket! – hívta fel a hallgatóság figyelmét Tasó László, aki kitért arra is, hogy meg kell dolgozni a beruházásokért, azokért lobbizni kell, meg kell szerezni a forrásokat, mert azokat nem adják csak úgy. Előrevetítette, hogy a következő egy-másfél év nehezebb lesz, de ennek a rossznak is el kell múlnia. Néhány hónap, legfeljebb másfél év elteltével újra erősödve tudunk kijönni ebből a válságból.

Tasi Sándor vármegyei alelnök elmondta, a vármegyei önkormányzat vállalása, hogy idén legalább 300 rendezvényük lesz. Tasó László választókerületének is minden településére programokkal mennek el. Számukra a legfontosabb az, hogy az ott élőkkel tudjanak foglalkozni, iskolákba, óvodákba, városnapokra, falunapokra eljutni rendezvényekkel. Köszöntője végén átadta a vármegyeháza Hajdú-Bihar településeinek összetartozását is szimbolizáló vármegyei kirakójátékot Erdős Tibornak.

CH