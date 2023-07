– Ettől kezdve varrtam. Sok munkám volt a katonaságnál, mert nemcsak a tüzérektől, hanem más egységektől is jöttek hozzám. Átszabtam a katonaruhákat is, hogy azok elegánsabbak legyenek. De voltak olyan tisztek, akik a civil ruháikat is velem csináltatták. Nekem, hogy őszinte legyek, egy fillért sem kellett otthonról kérni, mindig volt pénzem a katonaság ideje alatt – emlékezett azokra az évekre Füzesi József, aki otthon a katonaság után sem tudott elhelyezkedni a szakmájában.