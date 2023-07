Fiatal fecskéket mentettek a debreceni repülőtér dolgozói, erről egy keddi Facebook-posztban számoltak be. Azt írták, idén is sok fecske választotta fészkelőhelyének a reptér épületeit, a megtalált két fiatal madár pedig kieshetett az egyik fészekből, és most még abban az életszakaszban vannak, amikor önállóan nem tudnak repülni. A két kismadarat észlelő dolgozók egyből értesítették a Debreceni Madármentő Állomás munkatársait.

A reptér a bejegyzésben kollégáiknak és az önkénteseknek is megköszönte a beavatkozást.