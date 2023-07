Villásfarkúak, vérszívók és egyéb marhaságok címmel tart interaktív programot a Campus Fesztivál egyetemi színpadán Lenner Ádám természetvédelmi mérnök, akinek Kobold – Goblin nevű Facebook-oldalát harmincezren követik. A Tiszatáj Közalapítvány Szamárhát tanyáján csaknem ötszáz szürkemarhával és száz bivallyal élő szakember a zöld jövő alapjait, sőt a fake news-okat is tisztázza szombaton – tudatta az intézmény közlésében.

Lenner Ádám természettel összefonódó mindennapjait, illetve az ezekről készült videókat egyre többen kísérik figyelemmel a Facebook-on és a Tiktokon. A Debreceni Egyetem agrárkarán természetvédelmi mérnökként és természetpedagógusként végzett szakember angliai és amerikai tapasztalatszerzés után találta meg otthonát a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben, a Szamárhát tanyán, ahol gyerekközpontú környezeti nevelést is folytat bivalyaival, akik közül az egyik szelíd, ő maga nevelte. Róla, Koboldról is mesél majd szombat délután a Campus Fesztivál egyetemi színpadán.

Ahogy a beszélgetés címe is sejteti, fecskékről is szó lesz az Egyetem Téren. A 2017-ben kezdődött monitorozásról is beszámol majd hallgatóságának, valamint elmeséli, hogyan készült Fecskék a ház körül című saját kisfilmje, hogyan és miért helyeztek ki ötezer műfészket molnár- és füsti fecskéknek.

A fecskék mellett a sokak által riasztónak tartott denevérek is górcső alá kerülnek, nem véletlenül. Az emberek többsége fél tőlük annak ellenére, hogy ártalmatlanok. Azáltal pedig, hogy naponta akár 3500 szúnyogot is megesznek, ökológiai szempontból rendkívül értékesek. A szakember kollégáival azon dolgozik, hogy új életfeltételeket teremtsenek a Magyarországon élő 28 faj számára, melyek mindegyike védett vagy fokozottan védett. A megoldást a denevértornyok és az odúk jelentik, utóbbiakból hoz is magával a beszélgetésre. A denevéreké mellett cinke és veréb odút, valamint madáretetőt is kínál majd azok számára, akik vállalják, hogy kihelyezik.

Az állatvilággal, az extenzív állattartással kapcsolatban szóba kerül majd sok minden, például a táplálkozási lánc, a legyek és szúnyogok, a marhák szerepe a körforgásban, a zöld jövő, valamint az a sok álinformáció, ami kering a világban ezzel összefüggésben. Az interaktív beszélgetés - Villásfarkúak, vérszívók és egyéb marhaságok címmel – szombaton 17 óra 30 perckor kezdődik az Egyetem Tér Színpadon.