Melyik kérésre reagálna egy gyermek hamarabb: nyújtsd ki a kezed, vagy nyújtsd ki a kezed, és simogasd meg a pónit? A kérdés költői. Ez a fajta kiapadhatatlan motivációforrás szerepel az első helyen az Immánuel otthonbeli állatterápiás foglalkozások előnyeinek listáján. A hosszú lajstrom további pontjairól magam is meggyőződhettem egy napfényes tavaszi napon, amikor a Kortaporta Maja nevű pónija látogatott el a Kishegyesi úti intézmény udvarára.

A vizsgázott mini Shetland póni – mintha csak tanuló lenne – beállt a gyerekek közé a sorba és figyelte, ahogyan gazdája, Koroknai Edit különböző állatok (láb)nyomának képét helyezte a földre: egy lóét, egy csigáét, egy tengerimalacét és egy nyúlét. Ezek az állatok mindannyian szereplői annak a mesének, ami köré az aznapi foglalkozás épült.

A történetet, s feladatokat Edit, illetve az intézmény dolgozói találják ki, egyeztetik. Ezúttal futóversenyt rendeztek az állatok, de úgy kanyargott az események útja, hogy kiegyenlítődtek az esélyek és egyszerre ért célba mindenki.

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthonában és Iskolájában töltött idő alatt úgy éreztem, a kreatív ismeretátadás tárházának nincsenek falai. Edit és társa, Rull Norbert kincsestárából előkerült egy pvc-cső, amin át egymás után guríthattak a tanulók egy főtt kacsatojást, egy gesztenyét, egy diót és egy műanyag labdát. Megfigyelték, melyik milyen távol gurul. Összeszámolták, összesen hány lába van a versenyzőknek. Lekövették, milyen messze jut Csiga Csaba adott idő alatt, majd icipici lépésekkel igyekeztek egy vonal mögé állva tartani ezt a tempót. Egyforma magasból ejtettek a földre különböző tárgyakat és igyekeztek kitalálni, melyik koppan hamarabb. Soroltak gyors és lassú állatokat, s mindeközben folyton akadt legalább egy kéz, amely a türelmes Maja szőrét, sörényét simította. Azok a gyerekek is jó barátként üdvözölték vagy szaladtak oda egy ölelésre, akiknek épp nem volt foglalkozásuk.

Vizsgán kellett bizonyítani a patásnak

Szabó Edit igazgatóhelyettes, konduktortól megtudom, Maja minden héten egy alkalommal itt van, így minden osztály havonta találkozhat vele. Az iskolába 74 diák, a szociális egységbe pedig 50 fiatal jár.

Koroknai Editékkel egy gyereknapon ismerkedtek meg, majd felvetődött, hogy akár rendszeressé is tehetnék ezt a találkozást. A póninak ehhez szigorú vizsgán kellett bizonyítani türelmét, rátermettségét és különböző egészségügyi papírokat is be kellett szerezni. Aztán még mindig megoldásra várt, hogy beltéren higénikusan járhasson-kelhessen a patás. Zoknikat kapott és pottyantózsákot készíttettek gazdái, így minden akadály elhárult.

Nem ő az egyetlen négylábú, aki könnyedén „végignyargal” a súlyosan sérült tanulók szíve és elméje felé vezető úton, amin idáig úgy tűnt, csak lépésben lehet közelíteni.