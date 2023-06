Új, könnyebben megjegyezhető, egyenletesebb és bővebb eljutási lehetőségeket biztosító ütemes menetrendet vezet be a Volánbusz a Debrecen és Vámospércs közötti vonalcsoporton június 17-étől, amely a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban vasúttal kombinált, gyorsabb utazási lehetőségeket is kínál a legforgalmasabb viszonylatokban. A térségben most meghirdetett menetrend is része annak a fejlesztési folyamatnak, amelynek keretében a MÁV–Volán csoport a korábbinál összehangoltabb és kedvezőbb eljutási lehetőségeket biztosító közúti és vasúti személyszállítási kínálattal teszi vonzóbbá a közösségi közlekedést – tudatta közlésében a társaság szerdán.

Az új menetrend szerint Vámospércsen három fő irányba elágazó autóbuszvonalak Debrecen és Vámospércs között ezentúl egymással összehangolt kínálatot nyújtanak, melynek eredményeként a két város között munkanapokon legalább félóránként, hétvégén pedig 30-60 percenként biztosított az utazási lehetőség, míg a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban jellemzően 10-20 percenként indulnak a járatok. Debrecen és Vámospércs között egyes járatok kevesebb megállással, gyorsjáratként közlekednek.

Debrecenből Nyírmártonfalván át Nyíracsádra minden nap legalább óránként közvetlen járat közlekedik. A reggeli és délutáni csúcsidőszakokban az egyenletesebb eloszlással, 20-30 percenként induló debreceni járatok mellett vámospércsi közös peronos átszállással, vasúttal kombinált gyorsabb eljutási lehetőségeket is kínál a társaság a megyeszékhely és Nyírmártonfalva irányába egyaránt. Szombaton késő este Debrecenből Nyíracsádra új járat indul. Debrecenből Nyíracsádon át Nyírlugosra és Nyírbéltekre napközben jellemzően kétóránként, csúcsidőszakokban pedig óránként biztosított az eljutás. Iskolanapokon reggel, illetve munkanapokon délelőtt Nyírlugos és Debrecen között több új járat is indul, melyek egy része Nyíradonyon át közlekedik.

Forrás: volanbusz.hu

Debrecenből Vámospércsen át Bagamérra és Álmosdra napközben kétóránként közlekednek az autóbuszok. A reggeli csúcsidőszakban Debrecenbe 10-30, a délutáni csúcsidőszakban pedig Debrecenből 40-60 percenként indulnak a járatok, amikor vámospércsi közös peronos átszállással, vasúttal kombinált, gyorsabb, vagy teljesen új utazási lehetőségeket is kínál a MÁV–Volán-csoport. Számos, Debrecenből Vámospércsen át Bagamérra, vagy Álmosdra közlekedő járat Létavértesen át Debrecenbe körjáratként közlekedik tovább, ezáltal tovább bővül a megyeszékhelyről Kokadra, Álmosdra és Bagamérra biztosított utazási lehetőségek száma.

Jelentősen javul Újléta település kiszolgálása, ahonnan munkanapokon már a Debrecenbe, három műszakos munkarendbe történő bejárás lehetősége is biztosított. Vámospércs és Újléta között a korábbinál több autóbuszjárat közlekedik munkanapokon és hétvégén is, melyek a vámospércsi vasútállomáson kedvező, közös peronos átszállási lehetőséget nyújtanak a Debrecenbe induló, vagy onnan érkező személyvonatoktól.

Bővül Nyírábrány, Fülöp és Penészlek települések kiszolgálása is. Napközben jellemzően kétóránként indulnak az autóbuszjáratok Debrecenből Nyírábrányon át Fülöpre, melyek a reggeli csúcsidőszakban Debrecen felé 15-30, a délutáni csúcsidőszakban pedig Debrecenből 40-60 percenként biztosítanak eljutást. Munkanapokon napközben Fülöpről és Nyírábrányból is több közvetlen járat közlekedik Debrecenbe, ahogyan reggel és délután Penészlek települést is több járat érinti. Nyírábrányi átszállással a reggeli csúcsidőszakban Debrecenbe, délután pedig Debrecenből gyorsabb, számos időfekvésben pedig teljesen új, vasúttal kombinált utazási lehetőséget is kínál a vállalatcsoport.

A részletes információk a Volánbusz honlapján olvashatók.