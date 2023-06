A születésekor babszemméretű, jelenleg nagyjából féléves apróság azóta szépen cseperedik, és egyre kíváncsibban ismerkedik a külvilággal. Most már nemcsak kikukucskál, hanem olykor ki is ugrik a biztonságot nyújtó erszény rejtekéből, ahova kilenchónapos koráig még visszajár majd. Érkezésével immár hét egyedet számlál a debreceni erszényesek csapata, akiket a 11 órakor kezdődő napi látványetetésük keretében is megcsodálhatnak a látogatók.