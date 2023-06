Kis híján leborult az oszlopról egy gólyafészek Létavértesen, a Szél utcában, az esetről a helyi Facebook-csoportban jelent meg bejegyzés péntek délután. A poszt szerint a helyi tűzoltók és a katasztrófavédelem segítségére is szükség volt a mentésben, de az áramszolgáltató emelőkosaras autóját is be kellett vetni.

A fészekben lévő kis gólyák még röpképtelenek, így értesíteni kellett a hortobágyi madárkórházat is.