Figyelnek a 90. évesekre is a helyi önkormányzatnál: minden kilencedik X-be lépő ünnepeltet személyesen köszöntenek, ha igényt tartanak rá. Így volt ez június 9-én, pénteken is, amikor Nagy Imréné Sallai Juliánna lépett be a szépkorúak nemes táborába. Nádudvar önkormányzata részéről ajándékkosárral és virágcsokorral köszöntötte őt Réz Szilárd alpolgármester, átadva az Orbán Viktor miniszterelnöki szignójával ellátott emléklapot is.

Juliska néni szerető családtagjai körében fogadott bennünket, s bár aznap volt a születésnapja, csak másnapra, szombatra szervezték a nagy bulit, amikor mindenki ráér, nem kell munkába menniük. Azért így is összegyűltek fogadásunkra 18-an (csupán két fő volt távol – ők is „igazoltan”).

Nagy Imréné és Réz Szilárd

Forrás: Marján László

Máskor is összegyűlnek ekkora létszámban. Ekkor Juliska néni két lánya, négy unokája és hét dédunokája és az ő párjaik alkotják a remek társaságot. Legutóbb május elsején volt familiáris dzsembori, olyankor már lehet szabadtűzön slambucot főzni, az mindig megadja a jó alaphangot, bár az összetartó családban a jó hangulatra sosincs panasz.

– Amúgy meg egész évben egyben a család. Hiszen a kanyarig egy csomóban lakunk mind – summázott az ünnepelt, akinek mindkét oldalról egy-egy unoka és azok családjai a szomszédok, így a rossz szomszédság sem fenyegeti őket.

Marján László