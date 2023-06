Minibölcsődét adtak át csütörtökön Álmosdon: a beruházás 138 millió 139 ezer forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg, az új épület 122 millió forintból létesült, eszközbeszerzésre 5 milliót költhettek, a maradék a tervezés, műszaki ellenőrzés és egyéb kapcsolódó munkák költsége volt – ismertette Tóth Sándor polgármester az eseményen.

– Nagy könnyebbség a település fiataljainak, hogy méltó körülmények között hagyhatják gyermekeiket, amikor munkába állnak. Az új intézmény segítség a környező települések lakóinak is, továbbá hat új munkahelyet jelent – mondta a polgármester. Hozzátette: a minibölcsőde az óvodával szemközt épült fel, így az iskolával együtt a falu központjában alakítottak ki egy oktatási és sportközpontot, hiszen van itt rekortán- és ovis műfüvespálya is.

Részletezte: a bölcsődében 2 csoportszoba van a kiszolgáló helyiségekkel, 189 négyzetméteren, az épület akadálymentes és energetikailag is korszerű. A nap során később átadott szabadtéri kondiparkról elmondta, arra az önkormányzat 13 millió 903 ezer forint támogatást kapott, a bekerülési összeg 95 százalékát. – Így a fiatalok a rekortán focipálya után újabb lehetőséget kapnak az egészséges életmódot szolgáló testedzéshez – tette hozzá.

Tudatos fejlesztés

Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke felidézte, az első uniós bölcsődepályázatok idején 12 pályázat érkezett, akkor még Álmosdon kevés volt hozzá a gyerek, 2019-re azonban a település „megérett” rá. A szülők gyermekeket vállalnak és itt akarnak élni, így szükség van az alapintézményekre, bölcsődére, iskolára, de akár sportlétesítményekre is, melyek hozzásegíti a lakókat ahhoz, hogy itt is teljes életet élhessenek, mint az ország más részein.

Csodálatos dolog települést fejleszteni! Itt vannak a környék polgármesterei is, ami megmutatja a fejlesztés következő lépcsőfokát: hogyan tudunk együtt gondolkodni, a fejlesztéseket koordinálni, az intézményi ellátásban együttműködni, közösen munkahelyeket teremteni, megoldani a közlekedési helyzeteket

– mondta Pajna Zoltán.

Pajna Zoltán

Forrás: Molnár Péter

Hangsúlyozta: tudatos munka zajlik a hajdú-bihari településeken. Úgy vélte, talán belülről nem is, csak kívülről látható, milyen nagy fejlődésen mentek keresztül; jó munkát végeznek, aminek van eredménye, és arra büszkének kell lenniük. – Őrizzük meg a településeket és adjuk át a gyerekeinknek olyan állapotban, hogy nekik is legyen lehetőségük és hitük abban, hogy az általuk majd elvégzett munka is ugyanolyan eredményes lesz, mint a mostani! – javasolta az elnök.

Álmosd az egyik legnagyobb nyertese a magyar vidékfejlesztési programnak – jelentette ki Tasó László, a térség országgyűlési képviselője.

Tasó László

Forrás: Molnár Péter

– Fontos, amikor a gyermek közösségbe kerül, és ennek most már megvan Álmosdon az első láncszeme, illetve a többi is az iskola végéig – emelte ki a képviselő. Emlékeztetett: amikor a támogatások kapcsán a döntéshozók összeállítják a programokat, tudják, mire van szükség vidéken: minden olyanra, amire egy nagyvárosban. Beszélt arról, évek óta dolgoznak azon, hogy Magyarországot helyzetbe hozzák, illetve helyzetben tartsák, és védik attól, hogy külső-belső erők hátrányba taszítsák. – Bízom abban: kitartunk és a józan ész felülkerekedik Európa más részein is. Mi az emberek érdekében cselekszünk, esélyt és lehetőséget akarunk adni mindenkinek – hangsúlyozta.