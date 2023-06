Tavaly októbertől idén májusig tartottak a debreceni hatvan utcai OTP korszerűsítési munkálatai, melynek keddi ünnepélyes átadóján a társaság elnök-vezérigazgatója személyesen vett részt.

Köszöntőjében úgy fogalmazott: egyedülálló, ahogy Debrecen és környéke Papp László polgármester irányítása alatt fejlődik. Kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem is a legjobbak közé tartozik az országban, majd megjegyezte, mindez azért is lehetséges, mert az intézmény komoly innovációt épít be a gazdaságba. – Európa-szerte kiemelkedő ez a régió, az ipari parkok gazdaságban betöltött szerepe pedig egyedülálló lesz, a városnak 16 százalékos részesedése lesz tíz év múlva a magyar gazdaságban. Kitért a pénzintézet régiós szerepére is: 640 ezer ügyfél, közülük 92 ezer debreceni, csaknem 4 ezer kisvállalkozás 1300 közép-és nagyvállalat pénzügyeiről gondoskodnak.

Csányi Sándor, a társaság elnök-vezérigazgatója

Forrás: Molnár Péter

Elmondta, hogy a bank piaci részesedése lakossági és vállalati területen egyaránt jó, ma minden 3. lakáshitel és minden 2. megtakarítás OTP-s. Kitért a nemrég megköttetett üzbég megállapodásra, melynek jelentőségét az is mutatja, hogy a csaknem 40 milliós lakossága minden évben 6-700 ezerrel bővül, az ország politikailag stabil és növekvőben van a gazdasága. – A bank kirobbanó formában van, tizenkét országban vagyunk jelen, 24 bankot vásároltunk az elmúlt évtizedben és már öt országban mi vagyunk a legnagyobb bank – fogalmazott.

A debreceni OTP fejlesztéséről úgy vélekedett: indokolt befektetés volt a fiók korszerűsítése a növekvő lakosság és ipar, valamint fejlődő gazdaság miatt, céljuk pedig még jobban beépülni Debrecen és környékének gazdasági életébe.