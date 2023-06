Most végzett orvosok vették át diplomájukat pénteken a Debreceni Egyetemen az Általános Orvostudományi Kar ünnepi tanácsülésén. Az eskütételt követően száztizenhét magyar, illetve külföldi állampolgárságú általános orvosdoktort avattak – írja az unideb.hu.

– A Debreceni Egyetemet mindig a stabilitás és a töretlen fejlődés jellemezte, mindig nyitott volt az új eszmék iránt, ugyanakkor megőriztük az orvosképzés értékeit, és most is készen állunk arra, hogy a változó külső körülmények mellett is tovább fejlődjünk – hangsúlyozta ünnepi beszédében Mátyus László.

Az Általános Orvostudományi Kar dékánja kiemelte: a most végzettek büszkék lehetnek arra, hogy tudásukat és orvosi diplomájukat az ország egyik legnagyobb és legrangosabb egyetemén és orvoskarán szerezték meg, amely európai összehasonlításban is megállja a helyét.

Mátyus László azt mondta: a most végzett orvosdoktorok rendelkeznek azzal a modern ismeretanyaggal, amely lehetővé teszi, hogy megfeleljenek az orvossal szemben támasztott magas elvárásoknak, és bizonyították azt is, hogy szakmai felkészültségük mellett emberi kiállásuk alapján is méltóak az orvosi hivatáshoz. Hozzátette ugyanakkor, hogy az elvárásoknak való megfelelés nem könnyű, folyamatos tanulást, önképzést igényel.

Az ünnepi beszédet követően az Általános Orvostudományi Kar végzett hallgatói letették esküjüket.