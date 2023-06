Mint azt a víziközmű-szolgáltatótól megtudtuk, a feltárás során kiderült, az általuk üzemeltetett rendszer, hálózat és valamennyi átemelő rendben működik, meghibásodásnak jeleit nem találták. Mivel ez egy választott rendszer, ezért gyakorlatilag – és jogszabály szerint is – nem lehetne benne csapadékvíz. A szakemberek így arra tudnak következtetni, hogy a kárt illegális csapadékvíz-rákötések okozhatták. Ezt támaszthatja alá az is, hogy az Elek utcából – 25 méteres szintkülönbségről – két és fél bárnyi plusznyomással érkezett hatalmas mennyiségű víztömeg a főút ezen szakaszára.

Ekkora terhelést a rendszer kapacitása nem tud kezelni, ezért nyomhatta fel, s rongálhatta meg a csatornafedelet és az útburkolatot a víz.

Kedd délelőtt állapot

Forrás: Kiss Annamarie

A Debreceni Vízmű tájékoztatása szerint a műszaki feltárás és a helyreállítás szerdáig fejeződik be, ezt követően kezdik a területet újraaszfaltozni, amelynek határideje még nem ismert, az függ az időjárástól is. A munkálatok idejére Debrecen és Hajdúböszörmény irányából is elterelik a forgalmat. Az autósoknak a debreceni önkormányzat portálunkhoz eljuttatott pénteki közleményében azt javasolja, ha tehetik, mindkét irányból válasszák az M35-ös autópályát.

Forrás: Kiss Annamarie

BS