A mozgás és a sport is fontos

– A gyerekek szórakozás közben megismerkedhetnek a programozással és az algoritmikus gondolkodással, a vizuális kódolással, a játéktervezéssel vagy akár az alkalmazások létrehozásával – tudatta Szikszai-Németh Ketrin, a Logischool Debrecen iskolavezetője, hozzátéve, szerveznek minecraft, roblox és digitális alkotótábort is. Így a gyerekek programozhatnak a kezdő szinttől a szakértő játékosokig, felfedezhetik a magával ragadó játékalkotó motorját, a Roblox Studiot, amely a tervezésre vagy akár a játékkészítésre is összpontosít. A digitális alkotótáborban pedig a legújabb, modern eszközök segítségével fejleszthetik magukat a fiatalok, és saját online tartalmakat is készíthetnek. – A tematikus programok mellett változatos szabadidős tevékenységek várják a gyerekeket, szervezett íjászat, horgászat, rekeszépítés, lovaglás formájában. Valamint rengeteg játék, strandolás, tollas, frizbi, asztalitenisz, foci, kosárlabda, népszerű sorjátékok, számháború, trambulin, cityboard, csocsó, strandfoci, darts, ping-pong, és a a hamisítatlan „cool" hangulat! Felkészült animátoraink és pedagógus táborvezetőink gondoskodnak a srácok biztonságáról.

Célunk, hogy a szakmai programok, a kódolás mellett a lehető legváltozatosabban mozgassuk meg a táborozó gyerekeket. Az agyuk megtornáztatása mellett figyelünk arra, hogy a mozgás, a sport és a csapatmunka is része legyen mindennapi életünknek.

A szabadidős program félnapos, az adott tematikájú program előtt vagy után tartjuk – ismertette Szikszai-Németh Ketrin. Kiemelte, a tavalyi évhez képest gyorsabban telnek a helyek. 2022-ben 300 gyereket fogadtak, idén 400 feletti létszámmal terveznek, a 6-18 éves korosztályt várják. – Sajnos az általánosan, minden szektorban jelenlévő áremeléseket mi sem tudtuk elkerülni. Mivel táborunk idén sok területen megújult, például utaztatás nélkül, terembérlettel a helyszínen (SZUSZ Park) oldjuk meg az oktatást is, így körülbelül 20-30 százalékos növekedéssel lehet számolni az ár tekintetében – zárta gondolatait.

Testvérkedvezménnyel is akár

Kedves Beatrix, a Helen Doron English Debrecen munkatársa elmondta, angol nyelvű táborokat szerveznek óvodásoknak és iskolásoknak, 4-től 14 éves korig. Három héten át táboroztatnak napközis jelleggel, így a gyerekek 8-tól 16 óráig vannak a Hadházi úti és a Darabos utcai nyelviskolában, korosztályuknak és képességeiknek megfelelő kis csoportokban. – Egy hetet táboroztatunk a debreceni állatkertben is, ahol szintén angol nyelvű órákkal várjuk a gyerekeket. Az angol táborainkra jellemző, hogy a gyerekek délelőtt 2-3 angolórán vesznek részt, napi háromszori étkezést kapnak, délután pedig színesebbnél színesebb programokat biztosítunk nekik: kincskeresés a Nagyerdőn, mászófalazás, lézerharc, sportdélután, kreatív délután, bűvészkedés stb. – fogalmazott, kiemelve, az állatkerti táboruk szokott leghamarabb betelni, és a nyelviskoláikban is maximális létszámmal zajlanak a foglalkozások, turnusaik mindegyike telített. Érdekesség, hogy idén nyáron Angliában is terveznek táboroztatni. – A Covid előtt is különösen odafigyeltünk a mindennapi higiéniás szabályok betartására, hiszen a gyerekek egészsége számunkra is a legfontosabb.

A rendszeres és helyes technikával történő kézmosás szabályait igyekszünk az első napokon elsajátíttatni a legkisebb táborozóinkkal is, továbbá az egyik legfontosabb szabály nálunk, hogy beteg gyereket ne hozzanak a szülők

– tudatta, hozzátéve, inflációkövető áremelkedés történt náluk is.

A SZUSZ Parkban sem fognak unatkozni a gyerekek idén. A szervezők játszóházzal, trambulinnal, cityboarddal, csocsóval, strandfocival, lovaglással, horgászattal és íjászattal is várják a 7-14 év közötti fiatalokat. A tavalyi évben a várakozásoknak megfelelően alakultak a számok, minden héten maximális létszámmal működött a tábor, az idén is hasonlóra számítanak. A tavalyi évhez képest 10 százalékos áremelkedésre számíthatnak a szülők, de igénybe vehetik a testvérkedvezményt, a 10+1 akciót és a második tábori részvétel után járó kedvezményt is.

