Pénteken folytatódik a „Szervusztok, Pajtikák!” szabadtéri láncfesztivál Debrecenben – tudatta a Vojtina Bábszínház közlésében.

A debreceni intézmény utolsó rendezvénye a 10. Színházi Olimpián a Szentivánéji varázslatok címet viseli. Ezen az estén ellátogat sok hazai és világhírű külföldi művész is Debrecenbe, és az egész rendezvény alatt a Világközép kiállítás is megtekinthető lesz a Kossuth utca 1. szám alatt, ahol az eredeti Vitéz László, Hakapeszi Maki, Pulcinella bábokkal is találkozhatnak a látogatók. A kiállításhoz egy különleges bábszakmai bemutatót is terveznek a kiállítás alkotói.

A 10. Színházi Olimpia, azon belül is a Bábszínházi Világtalálkozó kiemelkedő eseménye országszerte és Debrecenben is a „Szervusztok, Pajtikák!” elnevezésű szabadtéri láncfesztivál. Az eseménysorozat Kemény Henrik művészete előtt tiszteleg. Debrecenben öt hétvégén keresztül, május 28-tól egészen június 24-ig ingyenes szabadtéri előadásokkal (36 előadás és esemény 9 helyszínen) vár a Vojtina Bábszínház minden kedves érdeklődőt.

Szentivánéji Varázslatok: 2023. június 23. (péntek) 19.00-22.00 óráig Emlékkert, Vojtina Bábszínház 19.00 óra - Dan Marquez: Funnykito Show — bűvész előadás (Brazília) 20.00 óra - Magamura Társulat: Johannes Doktor Faust — bábelőadás (Magyarország) Az előadás helyszíne a Vojtina Bábszínház színházterme. 21.15 óra - Kreatív Kráter Kör: Pyro Trió — akrobatikus tűzzsonglőrködés (Magyarország) 2023. június 24. (szombat) 18.00-22.30 óráig Hal köz 18.00 óra - Alex Mihajlovski: Alex Barti Show —marionettszínház (Macedónia) 21.00 óra -LedPuppets Fényszínház: Neptun könyve —fényszínház (Magyarország) 22.00 óra - Auria Tűzzsonglőr Csoport: Fény és árnyék tánca — tűzzsonglőrködés (Magyarország)

Június 24-én, a Múzeumok Éjszakáján is találkozhatnak a Vojtinával a debreceniek, hiszen 17:00 órától a Déri téren lesz látható a nem rég bemutatott a Vitéz László - Malombonyadalom című előadás. A legendás bábhőst Baditz Dávid formálja meg.

