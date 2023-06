A Hír FM debreceni adásának vendége ezúttal a helyi Természettár megálmodója és vezetője, Váradi Zoltán volt. A szakember nemcsak a növényvilág, hanem az állatvilág területén is otthonosan mozog: a titokzatos szorgos méhcsaládokról és rejtélyes közösségükről beszélgettünk vele.

Mint kiderült, fél kilogramm méz előállításához 180 ezer méh munkája kell, ami 150 ezer lerepült kilométert jelent, az az egy mokkáskanálnyi méz egy méh élete munkája. Továbbá azt is megtudtuk, hogy mennyi petét rak le a méhkirálynő, sőt ha már „kiöregedett”, ki is közösítik a méhek.

Váradi Zoltánt arról is kérdeztük, mi igaz abból, hogy világszerte tömegesen csökken a méhek száma, és ha kipusztulnak, az emberiség csak négy évvel élné túl. De kitértünk a óriás-tőrösdarazsakra is, akikkel ebben az időszakban a parkokban találkozhatunk. Ezek hazánk legnagyobb darazsai, 6-7 cm-esre is megnőnek.