Vámospércs városnapi programjainak részeként rendezi meg idén június 17-én a Vámospércsi Vágtát, a budapesti Nemzeti Vágta előfutamát. Az erről szóló megállapodást egy sajtótájékoztató keretén belül írták alá június 6-án, kedden.

Egy olyan rendezvény lesz most Vámospércsen, amely egy népes összefogás eredménye. 2022-ben, amikor városunkat képviselő lovast, Vitányi Tamást és lovát, Nórát kísértük el a budapesti döntőre, megízlelhettük ennek a rendezvénynek az ízét. Idén tavasszal pedig lehetőségünk adódott, hogy előfutamot rendezzünk, amellyel élni is kíván az önkormányzat

– fogalmazott Ménes Andrea polgármester. A városvezető elmondta, kiemelkedő feladatuknak tekintik évek óta a hajdú hagyományok ápolását, a közösség és nemzeti identitás erősítését. Az előfutam pedig tökéletesen beleillik a város ezen arculatába azzal, hogy a nemzeti lovas hagyományt népszerűsíti, s szilárdítja a magyarság történelmi tudatát. – Olyan világot élünk, amikor az embereknek szüksége van a kapaszkodókra. Határmenti településként arra törekszünk, hogy ezeket megadjuk, s a határ mindkét oldalán élő magyarságot közelebb hozzuk egymáshoz – tette hozzá.

Pajna Zoltán, Ménes Andrea, Tasó László és Ladányi Kovács Zoltán a megállapodás aláírásakor

Forrás: Molnár Péter

A Nemzeti Vágta és a hajdú hagyományok találkozása

Az előfutam szervezésének fő partnere a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat, amely a Hajdú hagyományok nyomában című projektjének rendezvényeit vonultatja fel a Hajdú Fesztiválon, a június 16-án és 17-én megrendezendő vámospércsi városnapokon.

Külön élmény lesz mindenki számára ez az előfutam, hiszen mégiscsak lóháton érkeztünk a Kárpát-medencébe, és a lovaskultúra mind a gazdaságunkban, mind pedig a hagyományainkban a mai napig megmaradt. Nincs olyan magyar felnőtt, aki legalább egyszer ne öltözött volna be gyerekként huszárnak

– fogalmazott Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke. A programokkal kapcsolatosan kiemelte, azok középpontjában a hajdú hagyományok, a helyi közösségek és a nemzeti identitás kerül majd.

A Kárpát-medence magyarsága találkozik Vámsopércsen

A rendezvény fővédnöke, Tasó László, a térség országgyűlési képviselője rámutatott: a mai napig fontos a magyarságtudat, az összetartozás erősítése, népszerűsítése. Mint fogalmazott, igazi kárpát-medencei találkozója lesz Vámospércsen a magyarságnak, hiszen a Bagossy Brothers Company Erdélyből, az ABBA Slovakia felvidékről érkezik, de előadást tart a Nemzeti Lovas Színház is.

Hortobágy után most már Vámospércs is elmondhatja magáról, hogy Nemzeti Vágta előfutamot rendez a vármegyében, és méltón fogja szolgálni a történelem szeretetének, a hagyomány őrzésének építésének célját. A magyar virtus abszolút kidomborodik egy ilyen eseményen, s sokakat megmozgat majd

– tette hozzá.

Ladányi Kovács Zoltán, a Nemzeti Vágtát koordináló Lovas Show Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, a ló a magyar nemzet egyik közösségkovácsoló eleme. Nem véletlen, hogy Széchenyi István egykor 300 telivér lovat vásárolt, s rendezte meg az ország első síkversenyeit. – Ezt a hagyományt visszük most tovább a Nemzeti Vágta eseménysorozataival. Ez a rendezvény számos település ünnepévé válhat, hiszen nemcsak az előfutamot rendező közösségek, hanem az indulók lovasai, szurkolói is egy igazi közösségi élményben részesülhetnek – fogalmazott. Hozzátette: a felnőtt futamok mellett egyre népszerűbbek a kishuszárok versenyei is. A vámospércsi pályán a 2017-es győztes, Petrik Tamás, Csemő lovasa is indul.

Az előfutamot a Marinka városrészen tartják, ott kezdik el kialakítani a speciális versenypályát június 10-től. Eddig kilenc felnőtt lovas és hét kishuszár adta le a nevezését. Előbbiek között ott lesz a 2017-es Nemzeti Vágta győztese is. A vámospércsi elővágtáról négyen jutnak tovább, köztük a rendezőtelepülés indulója szabadkártyával.

Bekecs Sándor