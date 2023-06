Jó humorú, élettel teli idős embert ismerhettünk meg Lovász Lajos László bácsi személyében, aki szerdán töltötte be a 95. életévét. A családi összejövetelre a Hajdú Online is kapott meghívót, így Katona Erzsébet önkormányzati képviselő és Madarász-Nagy Nikolett, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa mellett mi is részt vettünk a jeles eseményen. Mint megtudtuk, Lajos bácsi tősgyökeres debreceni, négyen voltak testvérek, azonban ma már csak ő él a testvérek közül. Édesanyja parasztlány volt, ondódi származású, Lajos bácsi sok időt töltött nagyszüleinél a tanyán, imádta az ottani életformát. Miután leérettségizett, a debreceni tüzépnél helyezkedett el, eleinte a szállítási osztályon dolgozott, majd később a Meszövnél kapott munkát, mint beruházási osztályvezető. Feleségét a Debreceni Bőripari szövetkezetnél ismerte meg, aki pénztárosként dolgozott.

Lajos bácsit Katona Erzsébet önkormányzati képviselő köszöntötte

Forrás: Kiss Annamarie

Sokat gondol feleségére

Boldog életet éltünk. Két gyermekünk született, egy fiú és egy lány. Sajnos a kedvesem már nem él, hét éve elment, ami nagy fájdalom számomra. Nagyon hiányzik

– fogalmazott. Hozzátette, felesége és édesanyja halála volt számára a legnagyobb fájdalom az életben. Hamar fel kellett nőnie, ugyanis édesanyját 15 éves korában veszítette el.

Lajos bácsi nagyon jó egészségnek örvend, a mai napig szemüveg nélkül olvas, imádja a történelmi és szerelmes könyveket, és ahogyan ő fogalmazott: a Napló újságot. – Ha úgy van kedvem, akkor kertészkedem, a fiam sokat segít a ház körüli munkákban. Ezt a házat 1960-ban építettük – mutatott körbe.

Rengeteg emlék van a falak között

Forrás: Kiss Annamarie

Kiemelte, ideköti minden, ami jó, minden emlék. Érdeklődésünkre elmondta, szinte minden ételt szeret, nem válogat, de a spenótot a mai napig nem tudja megenni. Kedvencei a húsleves és a gyümölcsleves, valamint a sütemények és a kelt tészták.

Amikor a hosszú élet titkáról kérdeztük, annyit mondott: a munka tart életben, illetve fontos a jó időbeosztás.

