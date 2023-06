– Jánki József önkormányzati képviselő megüresedett mandátumának betöltése kapcsán hasonló helyzet állt elő, mint amikor Gulácsi Anna Ilona posztját kellett betölteni – közölte Madarasi István, az MSZP debreceni elnöke szerdán a párt irodájában tartott sajtótájékoztatón. Emlékeztetett: sajnálatosan, mindkét DK-s képviselő elhunyt.

Kifejtette: a 2019-es önkormányzati választások kapcsán négy jelölő szervezet (DK, MSZP, PM, Magyar Szolidaritás Mozgalom) közös listán indult és együttműködési megállapodást kötött, amiben a mandátumok pótlásának módját is konkrétan rögzítették. Ez alapján az MSZP támogatta, hogy a januárban elhunyt Gulácsi Anna Ilona helyére a DK jelöljön képviselőt.

A Szolidaritásnál – Madarasi István tudomása szerint – jelenleg nincs aláírási joggal rendelkező személy, így a négy szervezet nem volt képes érvényes jelölést benyújtani. A DK pedig nem tudta rendezni az ügyet a Szolidaritással, így végül Káposznyák István, a Szolidaritás tagja felvette a mandátumot. Madarasi István úgy véli, ezzel a lépéssel a Szolidaritás nem tartotta be a 2019-es megállapodást.

Bizalmi kérdés

Most, Jánki József megüresedett posztjának pótlásánál hasonló a helyzet, a DK jelölhetne, a Szolidaritásnál továbbra sincs aláírásra jogosult személy. Úgy tudjuk, előző napon a Helyi Választási Bizottság (HVB) arról döntött, hogy a mandátum a közös listán következő személyé, Suták Miklós párttársamé lesz.

Ő rutinos politikus, debreceni és megyei képviselő is volt, mindenképpen jó választás lenne. Mi azonban mindig betartjuk, amiben megállapodtunk, így teszünk most is, így továbbra is az az álláspontunk, hogy a DK-nak van joga jelöltet állítani – hangsúlyozta Madarasi István.

Elmondta, hogy amennyiben Suták Miklós kézhez kapja a HVB döntéséről szóló értesítést, onnantól 30 nap van jogorvoslatra, és az MSZP szeretné ezt maximálisan kihasználni azon okból, hogy talán ez idő alatt a Szolidaritás rendezi az aláírási jog kérdését, és így a négy párt támogatásával a DK tud majd jelöltet állítani.

Suták Miklós, az MSZP városi alelnöke megerősítette: az MSZP tartja magát a megállapodáshoz, és szándéka szerint ő maga visszautasítja majd a mandátumot. Így egy új eljárásban jelölhet a DK, ugyanis a közös listán a sorban az ő politikusuk következik.

Mindketten hangsúlyozták: mindez bizalmi kérdés számukra; a debreceni MSZP mindig tiszteletben tartotta más pártok képviseletének jogait, betartották a megállapodásaikat, és ezeket elvárják másoktól is.

SzT