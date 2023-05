Pocsaj, Berettyóújfalu és Sárrétudvari polgármestere egyaránt arról számolt be: az ingatlan előtti terület, járdaszakasz és vizesárok tisztán tartása az ingatlan tulajdonosának vagy használójának a feladata. A kertes házak előtti terület gondozására nagy gondot fordítanak a lakók a vármegye településein, a falvakban sokszor ez egyfajta minőséget is képvisel, a rendezett porta az ott lakó igényességét jelzi. A vármegyét járva meg is győződhetünk erről, mint ahogy arról is, hogy egyes lakók díszsziklákkal védik a területet, amit sok ráfordított idővel, munkával és pénzzel alakítottak ki. Jogos is lehetne az elgondolás, hiszen ki szeretné, hogy annyi befektetett energia után mások parkolónak használják a háza előtti területet, és ezzel csúfítanák el a gondozott gyepet, virágoskertet. Felmerülhet a kérdés, vajon szabályszerűen járnak el, amikor kövekkel, sziklákkal, esetleg növényekkel védik a területet mások elől?

Csak óvatosan a kövekkel, sziklákkal!

Pocsaj polgármestere megkeresésünkre elmondta, a településen élő szabályok értelmében nem lehet megtiltani másnak, hogy közterületen a ház elé parkoljon.

Amennyiben a házunk előtti terület közterület, és jelzőtábla nem korlátozza a parkolást, illetve a parkoló autó nem állja el a kapubejárónkat, járdánkat, akkor a parkolás a házunk előtt nem tiltható meg, tehát jogszerű

– tájékoztatott Szőllősi Roland. Azt is elmondta, hogy az ingatlanok előtti területen hirtelen felindulásból nem lehet kihelyezni engedély nélkül köveket, bójákat, betondarabokat, tuját sem. – Ehhez engedély szükséges az érintett közterület kezelőjétől. Amennyiben mégis engedély nélkül jár el valaki, akkor engedély nélküli közterület-használatot követ el, ez a jogsértés pedig pótdíj kiszabását is magával vonhatja, amennyiben pedig a kihelyezett tárgyak sérülést okoznak egy gépjárműben vagy kerékpárban, akkor kártérítést is kötelesek vagyunk fizetni – fejtette ki.

Kiss Tibor, Sárrétudvari polgármestere elmondta, nem lehet a ház előtti területet kövekkel védeni, mert az zavarná a biztonságos közlekedést, ha pedig a kerítés elé sövényt szeretne valaki telepíteni, akkor a közterület tulajdonosától vagy kezelőjétől kell hozzájárulást kérnie. A település elő embere hozzátette, hogy a helyi szabályozás csak tiltásról és az eredeti állapot visszaállításáról rendelkezik, de közigazgatási bírság kiszabható magasabb rendű jogszabály alapján.

A rendőrséghez fordulhatunk

Pénzbírságot a berettyóújfalui önkormányzat nem szab ki a szabálytalanul eljáró lakókra, viszont figyelmeztetéssel él. Muraközi István polgármester is megerősítette, hogy

a ház előtti területet más elől nem lehet eltiltani, mivel nem az ott lakó tulajdona az a terület.

A berettyóújfalui önkormányzattól kapott válasz szerint ugyanakkor ha bárki a megállásával akadályozza az ingatlan használatát, vagy kárt okoz a közterületben, akkor a rendőrségnek jelezhető a probléma, és a hatóság már intézkedhet ilyen esetben. Ha valaki mégis szeretné egyéb eszközökkel védeni a háza előtti területet, minden esetben az önkormányzat engedélyét köteles kérni.

A bihari térség legnagyobb városában az önkormányzat képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló rendelete szerint köteles az ingatlan tulajdonosa az ingatlan határvonalától az útszegélyig – oldal- és hátsó határvonaltól öt méterig a zöldterület gondozását (kaszálás, gyomtalanítás) elvégezni. – Továbbá az ingatlantulajdonos kötelessége a járdaszakasz melletti folyókának, csatornanyílásoknak a lefolyást akadályozó anyagoktól való megtisztítása, a járműbehajtó átereszének karbantartása és rendszeres tisztán tartása. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet szerint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, és legfeljebb 50 ezer forint összegű közigazgatási bírsággal sújtható az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, aki a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet ingatlan előtti zöldterület gondozásra vonatkozó előírásait megszegi – tájékoztatott a berettyóújfalui önkormányzat.

Engedélyt (illik) kérni bejáróhoz

És mit kell tenni akkor, ha bejárót építenénk? Szőllősi Roland, Pocsaj polgármestere azt mondta, a település szabálya szerint kapu előtti bejáró építéséhez az országos közutak esetében az útcsatlakozásról egyeztetés szükséges az út kezelőjével, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, és bizonyos esetekben engedélyeztetési eljárást kell indítani.

Az út kezelőjével szükséges egyeztetni (Képünk illusztráció!)

Forrás: MW-archív

Helyi közutak esetében szintén az út kezelőjével szükséges egyeztetni. Sárrétudvariban a polgármester engedélyét kell kérni ahhoz, hogy kapu előtt bejárót építhessenek, Berettyóújfalu polgármestere pedig úgy fogalmazott: a nagykapu előtt az útig lehetőség van kocsibeállót kialakítani, de mivel a közterület az önkormányzat tulajdonában van, ezért a tulajdonost illik megkérdezni, hogy oda mit és főként miként lehet építeni.

BBI