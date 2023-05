Értjük a mikepércsiek problémáját, partnerként tekintünk a településre, a mikepércsiek számíthatnak Debrecenre, a város segítségére. Az együttműködésünk a jövőben sikeres lesz, erre biztosíték a találkozók jövőbeni rendszeressége, továbbá Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere a CATL-akkumulátorgyár környezeti hatásait vizsgáló monitoring bizottság állandó meghívott tagja lesz

– mondta el a Cívishírnek Papp Viktor, a debreceni közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezetője a debreceni városvezetés és Tímár Zoltán május 17-i egyeztetéséről. A találkozóról Papp László, Debrecen polgármestere közösségi oldalán tett bejegyzést. Ebben azt tartalmasnak és előremutatónak nevezte, és ahol a – már említett – monitoring bizottsági ülésekre Mikepércs első emberének szóló meghívásán túl még három fontos témában állapodtak meg:

• összefognak, és Mikepércsre is kiterjesztik a véderdősítést,

• a települést integrálják Debrecen nagy víziközmű-fejlesztési programjába, továbbá

• a vármegyeszékhely déli részén kialakítandó csapadékvíz-elvezető rendszer a mikepércsi gazdáknak is biztosít öntözési lehetőséget.

– A víz kérdése talán a legkardinálisabb ügy. Ennek megoldására Debrecen az elmúlt hetekben biztosítékot kapott a kormánytól. Teljes egészében megújul a debreceni víziközmű-hálózat, kialakítjuk a szennyvíz szürkevízzé történő alakításának rendszerét, továbbá a Keleti-főcsatornából több nyersvíz érkezik a városba. Mindezekkel ki tudjuk elégíteni az ipar vízigényét is – folytatta Papp Viktor, aki a találkozóról ugyancsak tett egy bejegyzést politikusi közösségi oldalán.

Ebben rávilágított a találkozó másik meghívottjának, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület tevékenységére, amiben megkérdőjelezi a szervezet civil voltát. Mint fogalmazott a frakcióvezető, a debreceni városvezetéssel folytatott megbeszélésen biztosan kényelmetlenül érezték volna magukat, mert értelmes párbeszéd helyett a baloldal által különböző indokokkal szervezett tüntetéseken vesznek részt Budapesten, a képviselet helyett az ellenállást választják, továbbá a tények helyett az álhírekben hisznek.

A tárgyalások helyett baloldali politikusokkal szerveznek tüntetéseket és szűk körű találkozókon vesznek részt.

„Ezekből egyértelműen látszik: egy újabb külföldi érdekeket és politikai célokat szolgáló civil szervezet telepedett rá egy nyugodt település lakóira, akiknek állítólag a nevében cselekszik úgy, hogy arra senki nem hatalmazta fel őket.” – olvasható Papp Viktor bejegyzésében.

A debreceni városvezetés és Tímár Zoltán között létrejött megbeszélés előzményei közé tartozik, hogy a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület az akkumulátorgyár ügyeiről szóló lakossági fórumra hívta Papp Lászlót. Erre a debreceni városvezető felajánlotta, vegyenek részt a Tímár Zoltánnal május 17-én tartandó megbeszélésen, ugyanakkor biztosította az egyesületet – és rajtuk keresztül a mikepércsi lakosokat –, hogy érdekeiket a legmesszebb menőkig szem előtt tartja.

