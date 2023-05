Felemelő pillanatokkal indult a reggel Berettyóújfaluban, ott ugyanis május 23-án, a város születésnapján – már a hagyományok szerint – Báthory Gábor szobránál tartottak koszorúzást. Ezután pedig ünnepi képviselő-testületi ülés miatt gyűltek össze a város polgárai a Nadányi Zoltán Művelődési Házban, hogy ott együtt ünneplejék Berettyóújfalu 145. évfordulóját, és köszöntsék az idei városi kitüntetetteket. Az ünnepségen Muraközi István polgármester köszöntötte elsőként a megjelenteket. Felidézte az elmúlt napok mozgalmas, színes programoktól pezsgő pillanatait, és köszönetet mondott a civil szervezetek, az egyesületek és az egyházak összefogásáért, továbbá a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat támogatásáért, hiszen – mint mondta – ezek nélkül nem valósulhattak volna a városnapi rendezvények. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt héten tartott programok sora minden korosztályt megszólított, mindenki megtalálhatta a számára szimpatikusat a sport, a kulturális vagy éppen a zenés-táncos események között. A kultúrkavalkád mellett most egy igazán különleges élményben is része lehetett annak, aki múlt szombaton este Berettyóújfaluba látogatott, hiszen a vármegyei önkormányzat támogatásával a Zsinagóga épületén szemet gyönyörködtető fényfestés volt látható. A polgármester kiemelte: a cél az volt, hogy közösen ünnepeljék meg Berettyóújfalu városnapját.

Muraközi István polgármester

Forrás: Czinege Melinda

Lezárják a strandberuházást

Muraközi István kiemelte: Berettyóújfalu olyan város, mely büszke a múltjára, cselekvő a jelenében és bizakodik a jövőjében.

Rámutatott: fejet hajtottak a múlt eseményei előtt sok más mellett a reggeli órákban tartott koszorúzással is, hiszen Báthory Gábor volt az, aki 415 éve kollektív nemességet adományozott az ide telepített hajdúvitézeknek. A polgármester hangsúlyozta, a jelen fontosságát nem csak a keddi kitüntetés-átadó koronázza meg, június 1-én, csütörtökön délután 14 órakor ugyanis hosszas várakozás után átadják a város jelenlegi legnagyobb beruházását, a Bihari Termálliget rekreációs központját. A létesítmény másnap már vendégeket is fogadhat. Hozzátette, a következő időszak sem telik majd programok nélkül, hiszen a városban idén is lesz gyermeknap, közösen ünnepelhetnek a polgárok augusztus 20-án, és nem marad el a Tájak-Házak-Ízek Fesztivál sem.

Az ünnepi testületi ülésen részt vett Sas Adascalitii Marcel-Emil, Berettyóújfalu testvértelepülésének, Margitta településnek a polgármestere is, aki elmondta: jó kapcsolatot ápolnak, és többek között határon átnyúló pályázatokat is megvalósítanak közösen. Biztosította a jelenlevőket arról, hogy a jövőben is fejleszteni kívánják a már meglévő jó kapcsolatot Berettyóújfaluval. –

A közigazgatási tevékenységen kívül a gyerekeinknek szüksége van a sportra és a művészetre. Bízom benne, hogy számos pályázatot el tudunk indítani azért, hogy a margittai gyerekek megismerjék a berettyóújfalui gyerekeket

– szólt a jelenlevőkhöz.

Sas Adascalitii Marcel-Emil

Forrás: Czinege Melinda

Önazonosság, hazaszeretet

– Az itt élőket egyfajta területi és társadalmi azonosságtudat már a török időkben is jellemezte. Nemcsak a Hajdúságba, hanem Biharba is több ezer hajdút telepítettek az erdélyi fejedelmek. Az úgynevezett bihari kishajdúvárosok bár nem tudták megőrizni kiváltságaikat, de a közös eredettudat mindenképpen összekötötte őket a nagy hajdúvárosokkal. Ezek a kötődések később másokkal egészültek ki, mára pedig közös identitástudattá fejlődtek.

Jelenkori feladatunk, hogy ezt az önazonosság-tudatot erősítsük, és az itt élők hasznára fordítsuk. Mert az önazonos, öntudatos közösség összetartó, cselekvő, képes arra, hogy saját kezébe vegye a sorsát.

Ez is egy olyan hagyomány, amit az elődeinktől örököltünk. A hagyomány pedig nem múlhat el, a lényege ugyanis éppen az, hogy az elődöktől kapjuk és az utódoknak örökítjük tovább, állandóságot, folytonosságot teremtünk vele – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke.

Pajna Zoltán vármegyei elnök

Forrás: Czinege Melinda

A hazaszeretet a lakóhely, a szülőföld szeretetében gyökerezik, ezért is fontos, hogy mindannyian szeressük, szerethetővé tegyük otthonunkat. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata ma is az itt élők akarata és érdeke szerint irányítja a vármegyét. Az általunk szolgáltatott fejlesztések, ahogy eddig, úgy a jövőben is azt a célt fogják szolgálni, hogy az otthonunk még élhetőbb, még komfortosabb, még biztonságosabb legyen – szögezte le.

Folyamatos a fejlődés

Pajna Zoltán szavai szerint a vármegyénk nagy múlttal, sikeres jelennel és reményteli jövővel rendelkezik. A jelen sikereire rámutatva említést tett az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztésekre, továbbáa közeljövőben tervezett beruházásokra, melyek jelentősen hozzájárulnak a térség gyarapodásához. Elmondta, Berettyóújfaluba az előző tervezési időszakban csaknem 3,9 milliárd forint értékű támogatás érkezett, és a 2021/27-es tervezési időszakban is már több mint 3,1 milliárd forint értékű pályázati támogatást nyert a település annak ellenére, hogy Brüsszel még nem hagyta jóvá a forrást, így jelenleg a magyar kormány finanszírozza ezeket a projekteket.

A vármegyei elnök hangsúlyozta: az infrastrukturális fejlesztések mellett a települések polgárokra is figyelnek, éppen ezért kiemelt jelentőséget élvez a hajdú-bihariak összetartozásának erősítése. Mint mondta, mind a vármegyei önkormányzat által készíttetett tárgyi jelképek, mind A hajdú hagyomány nyomában projekt részeként megvalósuló, a közösségformálást támogató programok ezt a célt szolgálják.

Az ünnepi képviselő-testületi ülésen végül a városi kitüntetettek díjakat vehettek át.