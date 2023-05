Új eszközöket is vásároltak

– Tavaly több mint 909 ezer munkaórát teljesítettek megyénk polgárőrei. Ha ezt kétezer forintos óradíjjal számolnánk, mintegy 18 millió 188 ezer forint értékű munkát végeztek el. A rendőrséggel 44 ezer 240 óra közös szolgálatot teljesítettünk – sorolta a főbb adatokat. A vármegye polgárőrei feladatokat láttak el a déli határszakaszon és az Ukrajnával közös határszakaszon is. Boros Viktor kiemelte, ezúttal is hiánytalanul adták le a támogatások elszámolását az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) részére, amely most sem talált hibát és hiányosságot.

A vármegyei polgárőr szervezetek ellátottságával kapcsolatban megosztotta, 80 darab személygépjármű, 119 kerékpár, 20 robogó és 43 darab elektromos kerékpár segíti munkájukat nap mint nap. 2022-ben 19 darab elektromos mopedet vásároltak az OPSZ támogatásából, melyet 12 egyesület között osztottak ki.

Bekecs Sándor