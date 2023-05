Együttműködési megállapodást írtak alá a Debreceni Egyetem (DE) és a Magyar Mezőgazdaság kiadó képviselői a felsőoktatási intézmény agrártudományok területén elért eredményeinek közérthető és széleskörű publikációja érdekében csütörtökön az egyetem rektori tanácstermében.

– A Debreceni Egyetem agrárstratégiájában szerepel, hogy az intézmény a Tisza 157 ezer négyzetkilométernyi vízgyűjtő területének gazdálkodásáért felelős, határon túlra kiterjedően is; tudományos eredményeinket ezen a területen kell megosztani – szögezte le Jávor András rektori főtanácsadó.

Ebben partner a Magyar Mezőgazdaság Kft., mely fontosnak tartja hogy határon túl is tájékoztasson. Az egyetemünket jellemzi a tudás, megújulás, innováció, tájékoztatás, oktatás és gyakorlat kapcsolata. Én hiszek az írott sajtó erejében; sokkal hitelesebb, mert ami nyomtatásban megjelenik, az évtizedek múlva is számonkérhető

– mutatott rá Jávor András.

Jávor András

Forrás: Molnár Péter

Kapcsolat minden szereplővel

Úgy vélte, a Magyar Mezőgazdaság Kft. kiváló partner olyan szempontból is, hogy a hazai agrárium egészével, annak valamennyi szereplőjével nagyon jó a kommunikációja. Rengeteg melléklete van, amelyekbe a DE munkatársai is bedolgoznak.

A főtanácsadó szavai szerint az egyetemmel fennálló eddig is széleskörű kapcsolat szorosabbra fűzését az indokolja, hogy ma a tudományos körök a szakmai folyóiratot nem feltétlenül kezelik megfelelő súllyal; kollégái tudományos előrehaladásban, teljesítményében nem nagyon kap szerepet.

– Én azt gondolom, minden eredménynek hasznosulnia kell a gyakorlatban, mert akkor volt érdemes a kutatást lefolytatni. A kommunikációját pedig ugyanazon a szinten kell elvégezni a szakmai körök felé, amellyel a tudományos cikkeket megfogalmazzuk, nyilván egy más mélységben feltárva, de ugyanolyan hitelesen – hangsúlyozta Jávor András. Hozzátette: a most aláírt szerződés megerősíti az eddigi kapcsolatot és a DE még nagyobb szerepet kap a tudományos ismeretterjesztésben, a gyakolati eredmények hasznosításában; ehhez kiváló segítség lesz a Magyar Mezőgazdaság teljes portfóliója.

Hájos László, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó Kft. tulajdonosa, szenior főszerkesztője felidézte az egyetemmel való három évtizedes együttműködésüket, hangsúlyozva, hogy a DE mindig „segítő kezet” nyújtott számukra, többek közt az azóta megszűnt Mezőgazdasági Könyvhónaphoz, vagy ahhoz a programhoz, melynek révén segítettek felkészülni a gazdáknak abban, hogy az európai uniós pályázatokhoz, illetve szakmai tudáshoz hozzájussanak.

A DE támogatását kérte annak a rengeteg szakmai anyagnak, információnak a rendszerbe foglalásához, amivel egy általános újságíró nem rendelkezik, az egyetemnél viszont megvan; szerinte ez a munka további tartalommal töltheti meg az együttműködési megállapodást.

Harsányi Endre (balról) és Hájos László írták alá a dokumentumot

Forrás: Molnár Péter

Megreformált képzések, kutatások

– A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány, illetve a Debreceni Egyetem vezetése kiemelt stratégiai területként határozta meg az agráriumot. Az elmúlt 155 évben az elődeink azon dolgoztak, hogy Debrecenben az agráfelsőoktatás, az agrárkutatás élen járjon mindig, ezekben Kelet-Magyarországon vezető szerepe legyen; ezt sikerült is megtartani, és most azon munkálkodunk, hogy a jövőben is így maradjon – mondta Harsányi Endre, a DE agrár- és élelmiszertudomány fejlesztéséért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettese.

Az alapítványi átállással nagy lehetőség nyílt számunkra azzal, hogy meg tudjuk reformálni kutatásainkat, képzési portfóliónkat. Ezzel nagyon jó úton haladunk, hiszen számos új szakot, kutatási programot jelenthettünk be. Ahhoz, hogy ezeket az emberek közérthetően megismerjék, szükség van a mezőgazdaság sajtószereplőivel történő együttműködésre.

A meglévő közös munkát pedig fontos erősíteni azért, hogy a mezőgazdaság szereplőihez eljussanak azok az információk, amiket szeretnénk megosztani velük – közölte.

Kadosa Gábor

Forrás: Molnár Péter

Kadosa Gábor, a Magyar Mezőgazdaság Kft. marketing koordinátora elmondta, hogy cégük az ország legnagyobb agrárlap-kiadója, jelenleg tíz nyomtatott szaklapot készít, mind megjelenik digitálisan is, illetve 11 online csatornán vannak jelen, ezzel igyekeznek már a Z generciótól megszólítani az embereket.

Két kiemelkedően fontos céljuk, hogy a fiatalokat az agrárpálya felé orientálják, illetve ott tartsák, valamint a hiteles és pontos tájékoztatás.

Szerinte a DE, mint a tudomány egyik központja olyan pluszinformációkat adhat a gazdatársadalomnak, amikből a gazdák tudnak előrehaladni, fejlődni; ezt befogadható módon kell közölni velük, és ebben segít az együttműködés.

Szőke Tímea