Dr. Szabóné Kurucz Tímea református lelkész a helyi református község tagjait munkavégzésre hívta, ugyanis a jó idő megérkezésével szükségessé vált a helyi óvoda kertjének rendbetétele. A megjelent szép számú segíteni szándékozó egyháztag konyhakertet alakított ki, és az évekkel ezelőtt létesített, de mára nagyon elhanyagolt sziklakertet varázsolták szinte újjá. Öröm volt a látni, hogy a kis óvodások és a helyi iskola nyolcadik osztályos tanulói is bekapcsolódtak a munkába. Amikor mindennel végeztek, még játékra is volt idő és energia. A kis óvodások gyönyörködve nézték, ahogy a Szeretethíd 2023 feliratú színes léggömböt feleresztették, ezzel is jelképezve a generációk összefogását, találkozását.

Vmirjáncki József