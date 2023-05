Addig, amíg a debreceni Nagyerdőn a lóerő hirdette, ki a legény a vidéken, addig Hortobágyon a karikás csattogása adott választ erre a kérdésre. A puszta május 27-én, pünkösd szombatján – már hagyomány szerint – az országos gulyásversenyre és pásztortalálkozóra hívogatta a látogatókat.

Az ország számos pontjáról érkező vendégeket népművészeti kirakodóvásár forgataga fogadta a hortobágyi Pusztai Állatparkban, a programok pedig egytől egyik a pásztorvilág pillanatait idézték. A gulyások sokféle tudásukat megmutatták a nap folyamán, így egyebek mellett a marhakifogás, a vízhúzás és a karikás ostor használata is górcső alá került. Érkezésünkkor éppen az utóbbi versenyszámban mérettek meg a bojtárok és a gulyások. Csattogtak is a karikások rendre, most azonban nem zengték be a pusztát, a feladat nem ezt követelte. Az erő helyett a pontosság kapott főszerepet, a versenyzők feladata ugyanis egy-egy virágszál lecsapása volt. A legények nem maradtak taps nélkül, a virágok egytől egyik fejet hajtottak az ostorral célzók előtt.

Forrás: Molnár Péter

Ropog a tűz, csattog a csizma

A nap folyamán nemcsak a pásztorvilág képviselői mérettek meg, a táncos lábú ifjak is megmutathatták a tudásukat. Az idén fennállásának hetvenedik évfordulóját ünneplő Debreceni Hajdú Táncegyüttes hortobágyipásztortánc-versenyt hirdetett, ami a lépések ismerőinek kihívás, a közönségnek szórakozás lehetett.

Három a magyar igazság, mondhatnánk, ennek is eleget tett a hortobágyi esemény, ha a megmérettetések számát vesszük. Nem maradt el a gulyásfőző verseny sem, és mivel kora délutáni érkezésünkre fenékig ürültek a bográcsok, bízunk abban, hogy ez a siker jele lehetett valamennyi gasztrotudást villogtató csapatnak.