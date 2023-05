Ebből az alkalomból köszöntötte őt debreceni otthonában Orosz Ibolya Aurélia önkormányzati képviselő, valamint Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa.

Ica néni nagy utat járt be, mire férjével Debrecenben telepedtek le. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kis faluból – Bátorligetből – származik. – Tizenegyen voltunk testvérek, mára csak hárman maradtunk – tette hozzá. Két és fél éves volt, amikor az édesanyja elhunyt, ezután 13 évesen csatlakozott a budapesti Szociális Missziótársulathoz, ahol hihetetlen nagy szeretettel fogadták.

Forrás: Czinege Melinda

– Édesapám a térdére ültetett, és azt mondta, ha szeretnék, akkor menjek. Így költöztem fel Budapestre. Történt egy emlékezetes eset, amely 74 év távlatában is élénken él az emlékezetemben. A Krisztina körúti anyaház udvarán voltam, amikor az egyik nővér kiszólt nekem, hogy „Kis Iluskám, vedd fel a gallérodat, mert van egy feladatod!”. Ekkor odaadott nekem egy csomagot, és közölte, hogy a Mindszenty Bíboros édesanyját kell elkísérnünk az Andrássy út 60. szám alá. Akkor nem is gondoltam át, hogy miről van szó... Engem megkértek, és én szó nélkül mentem. Magam mellé vettem az egyik társamat, akivel úgy kellett a néni után sétálnunk, kissé lemaradva, nehogy kiszúrjanak minket. Amikor megérkeztünk, kinyitottam a kaput, és óvatosan átcsúsztattam a csomagot a néni kendője alá. Rám nézett, nem mondott semmit, csak megsimogatta a kezem. Soha többet nem találkoztam vele – mesélte a nem mindennapi történetet. A vallás és az egyház, azóta is átszövi az életét, a mai napig rendszeresen beszél telefonon a nővérekkel.

Forrás: Czinege Melinda

– Egész életemben az egyenességre törekedtem, és mindig igyekeztem segíteni embertársaimon. Legyen az családtag, rokon, ismerős, vagy bárki, akinek szüksége volt rá. Ezt kötelességemnek tartottam. Tisztelnek és szeretnek a szomszédaim is – mutatja az éjjeli szekrényen lévő kis ajándékokat, amelyeket nemrég kapott. – Egész életemben szorgalmasan dolgoztam. Mikor Debrecenbe kerültünk a férjemmel, gépíróként kezdtem a katonaságnál, de dolgoztam élelmiszerkereskedésben is, aztán megszereztem az óvónői diplomát. Annak idején százhatvan gyermek mellett dolgoztam egy debreceni gyermekotthonban, ott voltam vezető.

Forrás: Czinege Melinda

Ica néni férje 1997-ben hunyt el, 45 évet töltöttek együtt nagy megbecsülésben, szeretetben. – Igazán tartalmas életünk volt. Két fiam, és három unokám van. Mind fiú – mondja nevetve.

Kilencven év ellenére, Ica néniben hihetetlen életerő lakozik. Látogatásunkkor még a márciusi combnyaktörése után lábadozott, de már arról beszélt, alig várja, hogy újra rendezgethesse az udvart.

Panyiczki-Berényi Viktória