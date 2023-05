Nincs gyermeknap a Park saját ünnepeltjei, a tavaszi bébibumm sztárjai nélkül: a nagyközönség találkozhat majd az ország egyedüli dél-afrikai sülkölykeivel, Zolival és Vazullal, a szürkemarhaborjakkal, Noémivel, a shetlandi pónicsikóval és Majával, a parlagi szamárcsikóval, valamint a népes kecskegidacsapattal és az állatsimogató cigája bárányaival. Ünnepi különkiadással vár majd a solymászbemutatóval kiegészült egész napos Állatok Akcióban program, de a mulatság elmaradhatatlan kelléke a Vidámpark több mint 20 játékgépe is, amelyek az év harmadik karszalagos akciója keretében korlátlanul vehetők igénybe - írja portálunkhoz eljuttatott közleményében a Debreceni Állatkert.

A pünkösdre való tekintettel idén háromnapos ünnep megannyi kulturális programmal nyújt majd feledhetetlen élményt olyan ikonikus gyermekkultúra-szereplők fellépésével, mint a Kaláka együttes vagy Lackfi János költő. De a hagyományőrzés jegyében pünkösdi királyválasztáson és királynéjáráson is részt vehetnek, valamint további tematikus népi játékokkal is megismerkedhetnek a gyerekek. Az önfeledt kikapcsolódásról lufibohóc és arcfestés is gondoskodik, valamint a helyi egyesületek sport- és táncbemutatóit is megtekinthetik a családok. Játékos, ugyanakkor tanulságos Teddy Maci Kórházzal készül a Magyar Vöröskereszt, a kiskamasz-kamasz korosztályt pedig izgalmas anime- és szuperhősös szituációs játékok várják.

A programokon belépőjeggyel lehet részt venni.