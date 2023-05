Herman Ottó kezdeményezésére 1906 óta minden évben május 10-én tartjuk a madarak és fák napját, amely a közösség – eredetileg főként az ifjúság – figyelmét hivatott felhívni az élővilág e rendkívül értékes képviselőire és védelmük fontosságára.

A jeles zöld ünnep alkalmából a Zoo Debrecen most először május 8. és 14. között egy egész héten keresztül tematikus programokkal várja az újjáéledő természet iránt érdeklődő gyermekcsoportokat és családokat

– adta hírül a Haonnak az intézmény.

Hétköznap a park több időpontban fogadja a [email protected] e-mail címen vagy a +36/30-355-5370-es telefonszámon előzetesen regisztráló óvodás és iskolás csoportokat, akiknek interaktív szakvezetésen mutatja be testközelből a madarak és fák világát, és ajándék facsemetével is kedveskedik. Szombaton és vasárnap tettre kész ornitológusokként a látogatók maguk is részt vehetnek az egzotikus tollas lakók viselkedésének kutatásában, interaktív foglalkozás keretében pedig tovább bővíthetik velük kapcsolatos tudásukat az Ismeretek tárházában.