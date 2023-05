A versenyre a diákok egy maximum 1 perces videóval nevezhettek, amelyben bemutatták iskolájukat vagy szakmájukat. A kiválasztott tanulók legfontosabb feladata az lesz, hogy népszerűsítsék a szakképzés nyújtotta lehetőségeket a DSZC rendezvényein és a centrum közösségi oldalain.

– Nagykövetnek lenni különleges dolog a diplomáciában, és egy intézmény életében is. Tavaly indítottuk útjára ezt a programot, amely nagyon sikeres volt – hangsúlyozta Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja, majd hozzátette: a mostani pályázók már tudták mit vállalnak, hiszen volt előttük példa. – A nagykövetek egy olyan műfajban tesznek vállalást, amely minden nap megújul, ezért ehhez kreativitás, alkotóvágy és elkötelezettség kell, ez pedig a szakképzés iránti szeretetből fakad. Régebben szakképzésbe jelentkezni másodrangú dolog volt, de a világ megváltozott, ma már szakmára jelentkezni sok tekintetben kimagaslónak számít. Egyrészt jelent egy biztos egzisztenciát, hiszen a szakma mindig ott lesz, amihez értetek.

Ti nemcsak az iskola, hanem munkaerőpiac kihívásait is megismeritek a tanulmányaitok alatt. Nem kell ahhoz akadémiai doktornak lenni, hogy abban, amit választottatok a legjobbak legyetek. A ti munkátok nélkül nincs élet! Ti tudtok azon segíteni, hogy a szakmátok becsülete még nagyobb legyen

– szólt a diákokhoz. A centrumvezetés döntése alapján kilenc anuló érdemelte ki a DSZC nagykövet címet, megbízatásuk egy évre szól.

Forrás: Panyiczki-Berényi Viktória

– A legfontosabb célunk az volt, hogy diákok segítségével mutassuk be a Debreceni Szakképzés Centrum intézményeit és képzési kínálatát, hiszen a leghitelesebben ők tudják megmutatni, milyen is az élet az iskolában, miért érdemes egy adott szakmát választani – fogalmazott Szőgyényi Adrienn, ügyfélszolgálati- és marketing csoportvezető-helyettes, aki azt is elárulta, hogy sok kreatív és színvonalas videó érkezett a versenyre. A tavalyi év nagykövetei közül hatan mentorként csatlakoznak a csapathoz, tapasztalataikkal segítve a újoncokat.

– Diáknagykövetnek lenni a tanulás mellett nem könnyű, de egy igazán szuper dolog az ember életében. Az elején fogalmam sem volt, mit is kell majd csinálnom. Az elmúlt egy évben sok embert ismerhettem meg és új feladatokban próbálhattam ki magam. Büszkeséggel töltött el, hogy tavaly én lehettem a DSZC arca – idézte fel Jenei Ákos, mentor nagykövet, a Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum 12.C épületgépészet osztályos tanulója.

Az újonnan megválasztott nagykövetek első „bevetése” a Debreceni Szakmafesztiválon lesz.

