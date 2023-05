Lihi Norbert adjunktus, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézetének oktatója kapta a Polányi Mihály Fiatal Kutatói Díjat. Az MTA Fizikai Kémiai Tudományos Bizottságának kitüntetése a fizikai kémia területén az elmúlt 5-10 évben elért nemzetközi jelentőségű tudományos eredmény elismerése.

– Nagy megtiszteltetés, hogy a kollégák jelölése után egy független szakmai bizottság a munkásságunkat a díjra alkalmasnak ítélte meg. Nagy öröm, hogy kutatócsoportunk immár három Polányi-díjassal rendelkezik, egy fődíj és két fiatal kutatói elismerés formájában – mondta a hirek.unideb.hu-nak Lihi Norbert, a Polányi-díj nyertese.

A Debreceni Egyetem adjunktusa kutatócsoportjával jelenleg antioxidáns tulajdonságú vegyületek előállításával és jellemzésével foglalkozik.

– A szervezetben folyamatosan vannak jelen olyan reaktív tulajdonságú részecskék (szabadgyökök, ROS-ok), amelyek mennyiségének növekedése betegségek kialakulásához vezethet. Munkánk célja ezért olyan, fémiont is tartalmazó komplex vegyületek előállítása és karakterizálása, amelyek képesek ezen reaktív részecskék mennyiségét csökkenteni. Vizsgálunk olyan enzimmodelleket is, amelyek képesek ezen káros gyökök lebontását biológiai rendszerekben katalizálni. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy egy új módszert is kifejlesztettünk az antioxidáns tulajdonság mérésére, jellemzésére – ismertette a kutató.

A díjat néhány nappal ezelőtt vehette át a kutató

Forrás: unideb.hu

A reaktív tulajdonságú részecskék közül jelenleg a szuperoxid gyökanion bomlását katalizáló antioxidánsokat vizsgálják. A kutatócsoport azt tervezi, hogy munkájukat egy hasonlóan káros vegyület, a peroxinitrit vizsgálatával bővítik. Arra keresik a választ, hogy egy antioxidáns vegyület esetén melyek azok a tulajdonságok, amelyek meghatározzák, hogy egy antioxidáns nemcsak a szuperoxid gyökanion, hanem a peroxinitrit bomlását is katalizálja. Ezek ismeretében pedig lehetőségük lenne olyan új „okos” antioxidánsok előállítására, amelyek mindkét részecske egyidejű bomlását katalizálják. Az általuk előállított vegyületeket a jövőben valós biológiai rendszerekben is szeretnék vizsgálni. Ez adhat ugyanis választ arra, hogy a lombikban tapasztalt antioxidáns hatás átvihető-e valós biológiai környezetbe.

Az elismerést az MTA 196. közgyűléséhez kapcsolódó rendezvénysorozatán adták át május 16-án a Magyar Tudományos Akadémia Székházában.