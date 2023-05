A bihari térség legnagyobb települése idén 415 éves évfordulóját ünnepelheti, a városnapi kulturális, zenés-táncos programokból pedig csaknem egy egész hétre valót kínál a látogatóknak a vármegyei önkormányzat támogatásával a város. A tartalmas programsorozat részleteiről május 16-án, kedden Pajna Zoltán a vármegyei közgyűlés elnöke és Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere számoltak be.

A település első embere felidézte, 1608. május 23-án Báthory Gábor erdélyi fejedelem adománylevelével városi rangot kapott Berettyóújfalu. Muraközi István ismertette a városnapi programokat.

– A rendezvények sora május 18-án, csütörtökön kezdődik, ezen a napon 17 órától a Bihari Múzeum előadótermében „Berettyóújfalu és Berettyószentmárton választópolgárai” címmel adatbázisokat bemutató előadás várja a látogatókat a múzeum kutatóinak közreműködésével. Május 19-én, pénteken egy már megszokott programmal találkozhatnak a vendégek, a Szeretethíd Református Önkéntes Nap már rendszeres eleme a városnapi eseményeknek. A Magyar Református Egyházközség szervezésében reggel 9 órától szemétszedés lesz a város közterületein, parkjaiban, de a szervezők a helyi általános iskolák diákjaival közösen egyéb lelki szolgálatokkal is készülnek. Hétvégén, május 21-én, vasárnap szintén egy hagyományos esemény következik, hiszen 9 órától lesz a Berettyó Kupa a városi lőtéren, ahol muzeális elöltöltős fegyveres lövészverseny és bemutató várja a látogatókat. Másnap, május 22-én, hétfőn ismét a Bihari Múzeumban lesz program, 10 és 14 között tartják a Berettyóújfalu 415. Emlékkonferenciát.

A városnapi programok kiemelt eseménye az ünnepi képviselő-testületi ülés, ahol átadjuk a városi kitüntetéseket, ezt május 23-án kedden tartjuk 10 órától a Nadányi Zoltán Művelődési Házban, ezt megelőzően 9 órától a Vörösmarty téren Báthory Gábor szobornál lesz koszorúzás.

– Ugyanezen a napon a Bihari Múzeumban időszaki kiállítás nyílik 17:30 órától „A Sorsfordítók. Életrajzok Berettyóújfalu múltjából” címmel. Ezen a napon reggel 8 és délután 5 óra között a Szent István téren állomásozik a Petőfi-busz, a Petőfi Irodalmi múzeum interaktív vándorkiállítása. Ez a program másnap, május 24-én, szerdán is elérhető a látogatók számára 8 és 11:40 között. A programsorozat május 27-én, szombaton zárul, ezen a napon 9:30 órától a József Attila lakótelep parkjában ültetjük el már hagyományok szerint az Életfát, a tavalyi városnap óta született gyermekek tiszteletére. A szokásunkhoz híven a fa elé emléktáblát is kihelyezünk, melyen valamennyi gyermek neve szerepel. Az utolsó napon családi gyermeknap várja majd a látogatókat a művelődési házban játszóházzal, állatsimogatóval, zenés műsorral – sorolta a polgármester.

Szabadtéri programokból is válogathatunk

A városnapi rendezvénysorozat május 20-án, szombaton sem marad el, e napot már reggel 8 órakor a helyi Ifjúsági Fúvószenekar zenés ébresztője indítja. A nap további részére egyéb szabadtéri programokat biztosít a vármegyei önkormányzat A hajdú hagyományok nyomában elnevezésű projektének keretében a berettyóújfalui, valamint a térségből érkező látogatók számára. Pajna Zoltán elmondta: egész napos családi napot valósítanak meg. Ismertette: szombaton 10 órakor a Szent István térről indul el a Critical Mass kerékpáros felvonulás. Ezzel párhuzamosan az első TAMA városi futóverseny is rajtol, a táv 2023 méter lesz a TAMA Hungary Kft. és a Bihar Termálliget közötti szakaszon. Pajna Zoltán elmondta, Berettyóújfalu a vármegyei önkormányzat 14. nagyrendezvényének helyszínét adja.

A főszerep a helyieké, helyi csoportokat kértünk meg a fellépésre, hiszen fontos, hogy a város napján bemutatkozási lehetőséget kapjanak ezek a csoportok

– szögezte le. A szombati nap tehát a helyi együtteseket állítja színpadra, lesz hastánc bemutató és többféle táncos, valamint népzenei műsor. Előadást tart Mizsér Attila olimpiai bajnok öttusázó is, a gyermekeket pedig 16 órától színház várja. Délután hat óra után a debreceni kötődésű Dánielfy Gergő énekel, 19 órától táncház várja a látogatókat, este 9 órától pedig az EDDA Művek áll a színpadra.

Az EDDA Művek is koncertet ad

Virágba borul a Zsinagóga

Pajna Zoltán kiemelt eseményként beszélt a vármegyei önkormányzat fényfestés programjáról, melyet – Hosszúpályi után – most második alkalommal mutatnak be Berettyóújfaluban. A lenyűgöző látványt ezúttal a Zsinagóga épületén csodálhatja majd a közönség. Az, aki lemarad a különleges eseményről, nem kell, hogy búslakodjon, a vármegyei önkormányzat támogatása mellett ugyanis Berettyóújfalu után további nyolc helyszínen mutatják még be a fantasztikus fényjátékot. Hajdúnánáson május 27-én, Hajdúhadházon június 3-án, Hajdúszoboszlón június 10-én, Hajdúböszörményben június 17-én, Nádudvaron június 24-én, Biharkeresztesen július 1-én, Püspökladányban szeptember 16-án, Nyíradonyban pedig szeptember 23-án mutatkozik be a Fények éjszakája elnevezésű fényshow. Pajna Zoltán megjegyezte, a vármegyei önkormányzat fényfestéshez használt korszerű eszközei a jövőben lehetőséget teremthetnek a településeknek, hogy egy-egy közösségi rendezvényhez különleges élményt nyújtsanak.

Pajna Zoltán hozzátette: a szombati családi napon Berettyóújfaluban a délután folyamán játszóház, sportos játékok, egészségügyi szűrések várják a látogatókat. Kiemelte, hogy a programok között minden korosztály megtalálhatja a számára érdekeset.

A célunk, hogy élményt adjunk

– fogalmazott a vármegyei elnök.

