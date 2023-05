Május 27-én reggel begördült a kisvonat Újirázra, ahonnan a gyerekek és szüleik utazhattak a szomszédos faluba, a közös gyereknapra. Csökmőn már évek óta hagyomány, hogy támogatók segítségével rendeznek gyereknapot, most ezt bővítették a szomszéd település bevonásával. A községi sportpálya délelőtt tízre gyerekekkel és szülőkkel telt meg, de egy-két idős ember is kilátogatott az eseményre. Nagyszülők kézen fogva hozták unokáikat, akik erre az alkalomra érkeztek a szülőfaluba. Anyukák babakocsival, néhány aprósággal, apukák karjukon, nyakukban csemetéikkel igyekeztek a sportpályára. Több mint négyszáz résztvevője volt a rendezvénynek. Minden apróság ajándékkupont kapott, ami a felajánlásoknak köszönhetően feljogosította őket egy jégkrémre, öt ugrálásra az ugrálóvárban, egy üdítőre és csokira, valamint egy falunéző útra a dottóval. A nagyon kicsiknek babasarkot csináltak a bölcsőde dolgozói, míg a póni lovaglást és simogatást egy helyi gazdának köszönhették a gyerekek. Egész nap tele volt a két ugrálóvár és a darts foci is népszerűnek bizonyult. A kisvonat a Csökmőhöz tartozó Kórósszigetre is kiment, hiszen onnan is érkeztek gyerekek a szüleikkel. A falunéző vonatozás délig tartott, a szerelvények mindig megteltek.

Forrás: B. Kiss Andrea-archív

Hogy tud kiadni ilyen hangot?

Végig a rendezvény helyszínén volt a Trillázs - Kavics Társulat, akik igényes műsorukkal a manók világába varázsolták a résztvevőket. Manómese és meseverkli szórakoztatta fáradhatatlanul a kicsiket, nagyokat egyaránt. A lurkók kacagva nyomkodták Trillamanó orrát, aki erre manónyelven válaszolt vagy éppen fakanállal hegedült és manóhangon dalolt. Hogy tud kiadni ilyen hangot? – hangzott el a csodálkozó kérdés. – Nagyon köszönjük, jól éreztük magunkat – mondta a nap végén több szülő is. – Ez egy jól sikerült nap volt – nyugtázta Nagy Tibor polgármester és Hajnalné Pénzes Edit alpolgármester, akik maguk is példásan kivették részüket a szervezésben és lebonyolításban. De az óvoda, bölcsőde, Gondozási Központ és Faluház dolgozói is ott serénykedtek egész nap, míg az iskola a hangtechnikát biztosította. A konyha dolgozói marhapörköltet főztek, amihez az alapanyagot egy helyi gazdálkodó adományozta. Önkéntes segítők és támogatók is akadtak szép számmal, hiszen már napokkal korábban a helyszínt is összefogással tették rendbe a csökmőiek.

Forrás: B. Kiss Andrea-archív

Forrás: B. Kiss Andrea-archív

B. Kiss Andrea