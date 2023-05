Idén 141 éves a Zsuzsi Erdei Vasút, de akárhány év is legyen az „öreg hölgy” mögött, május 28-án, vasárnap, gyereknapon egy pillanatot sem pihen. A kisvonat ma a legkisebbek kedvéért koptatja a síneket, és egészen Hármashegyaljáig gurul a mosolygós arcú gyereksereggel. Ott aztán ki-ki megtalálhatja a számára legjobb kalandot, hiszen sok más mellett alkotókuckóval, óriás társassal, ugrálóvárral és akadálypályával várják a kicsiket. Emellett segítőkutyás bemutató, zenés és táncos műsorok, interaktív programok szórakoztatnak a nap folyamán, a Földesi Madársuli közreműködésével pedig valódi tollas-élmények is várják a családokat. A helyszínre a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár is kitelepült, a kicsik és nagyok így aztán testközelből is megnézhetik a katonai járműveket, sőt, fegyverzeti bemutatót is láthatnak.