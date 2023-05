Hatalmas érdeklődéssel, több mint 700 nevezővel indult ma délelőtt a Tündérkör Alapítvány futóversenyének első köre a téglási F1 gokart pályán. Tudjuk, hogy valójában nem hagyományos versenyről van szó: mert ezen a versenyen mindenki nyer, minden résztvevő, beérkező futó érmet kap, sőt almát, vizet – ami jól esik – erről Tóth Ferenc, az alapítvány elnöke beszélt a Haonnak.

A rendezvény óriási közösségi élmény. – Ne feledjük, jobb adni, mint kapni – fogalmazott megnyitó beszédében Szabó Csaba, Téglás polgármestere, a rendezvény fővédnöke. A különleges jótékonysági rendezvényen mind fogyatékkal élő résztvevők, mind egészséges embertársaik, együtt rajtolhattak az egyre nagyobb távokon, amiket egy eredetivel mindenben megegyező 48-as mozsárágyú indított.

Leírhatatlan és megismételhetetlen érték

Négy körben indulhattak a jelentkezők, az első rajt 500 méteres futás, és a 14 év alatti indulók első három helyezettje állt dobogóra fiú és lány kategóriában, de nevezhetett és futhatott bármely korosztály. Később indult egy 3500, 7000 méteres, és legvégül a 10,5 km-es táv. – Ezen a rendezvényen egyetlen célunk van: minél nagyobb figyelmet kapjanak az elesett gyerekek, fogyatékkal élő gyerekek, vagy akik kimaradtak a szociális segítőhálóból. Aki vett részt ilyen rendezvényen, tudja, hogy leírhatatlan és megismételhetetlen érték, amikor egy sérült gyermek beér a célba, és látszik az arcán az öröm, a hit – avatott be bennünket Tóth Ferenc.

Forrás: Kerekes-Bíró Éva

A gyerekről szólt a nap

A helyezéseken differenciáltan történt az elismerések átadása, minden alkalommal díjazva a különleges tündéreket is. A futás mellett természetesen jól szórakoztak kicsik és nagyok a téglási gyermeknapon is, ami a település önkormányzatával együttműködésben valósult meg. A legnépszerűbb ugrálóvár mellett még tizenhat féle ingyenes játékot lehetett kipróbálni, például kézműves foglalkozásokon szélforgókat készíthettek az érdeklődők, de volt arcfestés és csillámtetkó, valamint a Gokart-pálya dísze: két Forma 1-es versenyautó replikája: Alonso McLaren autója, és egy Ferrari, amivel Schumacher versenyzett. A látogatók mindemellett találkozhattak korhű viseletben megjelenő „hagyomány-éltető” csoporttal is, és „csergerő” csikósokkal.

Valójában az alapítvány működéséhez járult hozzá mindenki, aki regisztrál időben, és ennek része az is, hogy az adomány közel egyharmad részéből boldogabbá tettek egy hajdúböszörményi családot, pontosabban: 11 éves izomsorvadásban szenvedő kislány részére vásárolnak eszközöket, olyan dolgokat, amire a kislány vágyik.

A minden szempontból sikeres rendezvényen több mint félszáz önkéntes segédkezett, téglási polgárőrök biztosították a rendezvény teljes területét. Téglás önkormányzata lehetőséget lát ezen a területen is, hogy a fiatalokat sportolásra motiválja, és érzékenyítse, megmutassa, hogy a toleranciából így is lehet divatot teremteni.

KBÉ