A David Pressman vezette Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége nyílt pályázatot hirdetett „a magyarországi médiaszabadságot aktívan előmozdító magyar független sajtóorgánumok és civil szervezetek" támogatására. Az Origo a nagykövetség honlapján található leírás szerint egyebek mellett arról számol be, hogy a program finanszírozására összesen 500 ezer dollár áll rendelkezésre, és a támogatás mértéke egy kedvezményezett esetében minimum 75 ezer, maximum 500 ezer dollárig terjedhet. A történet abszurditását adja, hogy a konstrukció keretében lényegében egy külföldi kormány finanszíroz magyar sajtótermékeket, melyek független jogalanyi státuszát az elbíráló, azaz a budapesti amerikai nagykövetség dönti el. Ennek várható hatásairól, vélt céljáról Pósán László országgyűlési képviselő nyilatkozott a Hajdú Online-nak.

Amit az amerikaiak a külpolitikájukban már régóta képviselnek, azt úgy fogalmazzák meg, hogy demokrácia-export. Ez lényegében egy leplezetlen, világos megfogalmazása annak, hogy az amerikai érdekeket kívánják érvényesíteni saját határaikon kívül. Hogy ez mennyire álszent és semmi köze a demokráciához, arra rengeteg példát lehet hozni, nemcsak az napjainkból, de az elmúlt évtizedekből is

– értékelte a honatya. Mint kifejtette, szó sincs a demokratikus értékek bármiféle számonkéréséről. Példaként hozta Szaúd-Arábiát, ami egy iszlám ország olyan törvényekkel, büntetésekkel, amelyekre sok helyen felkapják a fejüket, ám mivel ez az ország az USA partnere a közel-keleti térségben, ott soha nem kérdőjelezték meg a demokráciát. Ezzel szemben a Kadhafi vezette Líbiát már másképp értékelték az USA vezetői és demokrácia-export címen lebombázták az országot. – Lényegében ez csak arról szólt, hogy az olajban gazdag Közel-Keleten szerezzenek befolyást. Tehát valahol a hadsereg, máshol pedig a pénz az USA demokrácia-exportjának az eszköze, amivel beavatkoznak szuverén országok belügyeibe – mutatott rá.

Nyílt beavatkozás a közvetlen amerikai finanszírozás

A nagykövetség pályázatával kapcsolatban megjegyezte, az USA korábban csak burkoltan, NGO-k és mindenféle magánszemélyeken keresztül igyekezett például hazánk belügyi viszonyait a saját érdekeinek megfelelően alakítani.

A Soros-hálózat nem egy ember magánötlete, szoros kapcsolatban áll az amerikai Demokrata Párt liberális részével és kifejezetten az a célja, hogy a külpolitikai érdekeiknek érvényt szerezzenek – emelte ki Pósán László.

Megjegyezte, az USA történelmét megvizsgálva látható, hogy az expanzív külpolitika inkább a Demokrata Pártra jellemző.

– Ami most történik Magyarországon, az az USA részéről egy nyílt és leplezetlen belpolitikai beavatkozás, nyomásgyakorlás. Valahol ezt úgy próbálták elintézni, hogy pénzzel robbantottak ki forradalmakat. Lásd Kijev példáját 2014-ből, de Szerbiában például újvidéki hidakat bombáztak – sorolta. Most olyan sajtóorgánumoknak juttatnak pénzt – immár közvetlenül az USA kormánya – amelyek magukat függetlennek állítják be. Ezek között van olyan is, ami ezelőtt egy évvel még nem is létezett, mint médium.

Amit korábban a sajtó megfogalmazott, hogy a dollárbaloldal mellett van dollármédia, az most még inkább bebizonyosodik. Ezek a guruló dollárok pedig lényegében azt a célt szolgálják, hogy a teljesen tehetetlen, alkalmatlan ellenzéki politikát a média világába tereljék

– hangsúlyozta.

Pósán László elmondta, ezen beavatkozás hátterében többek között az áll, hogy míg az Európa Unió csatasorba állt és az amerikaiak kérésének eleget téve fegyvereket küld Ukrajnába, addig Magyarország ezt elutasította és a béke mellett határozta el magát. – Magyarországot emiatt próbálják ellehetetleníteni, amiben a hazai baloldal fenntartások nélküli kiszolgáló. Ha szükséges, az amerikai érdek szempontjából meg kell dönteni egy demokratikusan megválasztott kormányt, figyelmen kívül hagyva több millió (magyar) állampolgár akaratát. Tehát ennek semmi köze a demokráciához, ahhoz az értékekhez, amit ők amúgy előszeretettel hangsúlyoznak – fogalmazott.

Pósán László

Forrás: Kálmán Zsolt-archív

Blogokból sajtóorgánum?

Itt Debrecenben mintegy kétmilliárd forintnyi amerikai támogatást kaptak különböző szervezetek. Az egyik ilyen az Együtt Debrecenért Egyesület, amely a Porcsin Zsolt vezette Debreciner online lap fenntartója. Ez amúgy csak az elmúlt pár évben lett hivatalosan sajtóorgánum, korábban közösségi oldalként és blogként működött

– mutatta be Pósán László. Hozzátette: az egész országban tendencia, hogy a különböző, addig internetes fórumként, blogként működő oldalakat most sajtótermékként próbálják feltüntetni, hogy ezzel férhessenek hozzá az amerikai támogatáshoz. Mint fogalmazott, ezek a körök idegen érdekek szolgálatába álltak. – Hogy egy analógiával éljek: Gárdonyi Egri csillagok című művében a Hegedűs hadnagy török aranyakért akarta eladni Eger várát, ezek az emberek most zöldhasú bankókért a magyar szuverenitást. Nem lennék meglepve, ha az amerikai kormánytól direktben érkező támogatásból is részesülnének – jegyezte meg.

– Hova vezethet ez a fajta politizálás vagy inkább „politikacsinálás”? Arra szerintem az egyik állatorvosi ló a Momentum. A lánglelkű, ifjú hevület máza, amely kezdetben még körbe lengte ezt a politikai pártot, mára már lekopott, és alóla egy hisztis, komolytalan gyerekekből álló csoport tűnt elő, akiknek láthatóan kerítés-fóbiája is van – mondta az országgyűlési képviselő. A Momentum debreceni szervezetéről is beszélt, úgy véli, a helyi képviselőik legkomolyabb akciójának az számít, hogy több száz kérdéssel bombázzák a Helyi Választási Bizottságot népszavazási-kezdeményezés címen. –

Ennek egyszerűen így semmi értelme, de egyébként a hozzá nem értésüket el is árulták azzal, hogy az egyik közgyűlésen a polgármestert kérték meg, hogy segítsen nekik megfogalmazni olyan kérdést, ami jogilag is megállja a helyét egy népszavazáshoz

– tette hozzá.

Bekecs Sándor