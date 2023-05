A 15 magyar szakos kínai diák az alapképzés zárásaként már elkészítette - természetesen magyar nyelven – a szakdolgozatát. A témák között szerepel többek között a görög és a kínai mitológia katasztrófatörténeteinek összehasonlító elemzése, a századforduló európai szecessziós plakátművészete vagy az irodalmi nevelés az óvodáskorban Kínában és Magyarországon. A diákoknak volt lehetőségük arra is, hogy a nyelv mellett a magyar kultúrával is ismerkedjenek: jártak koncerten, fesztiválokon, nyári táborban, Budapesten, a Balatonon, de ellátogattak Egerbe és Sárospatakra is.