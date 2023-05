A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, valamint a Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola PhD-hallgatóját 500 fiatal kutató közül választották be a 16 fős testületbe, amely a Világélelmezési Fórum (World Food Forum – WFF) megbízásából a 2023–2025 közötti időszakban az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) munkáját segíti.

Ayaz Mukarram Shaikh kutatásainak középpontjában innovatív, funkcionális és fenntartható élelmiszeripari termékek fejlesztése áll – tudatta a debreceni intézmény pénteki közlésében.

Ayaz Mukarram Shaikh

Forrás: unideb.hu

– A tagság a munkám és a kutatásaim elismerése, de egyben hatalmas felelősség is. Egyedülálló lehetőség számomra, hogy új tudományos kapcsolatokat alakítsak ki, megosszam kutatási eredményeimet és tovább fejlődjek szakmailag. A testület tagjaként az a feladatom, hogy a fenntartható élelmiszerrendszerekkel kapcsolatos ötleteimmel és meglátásaimmal segítsem a globális élelmezési rendszerre ható szakpolitikák és stratégiák kialakítását. Ennek a fiatal tudós csapatnak a megbízatása az, hogy innovatív megoldásokat dolgozzon ki a világ élelmiszerellátását érintő kihívásokra és felhívja a politikai döntéshozók, az agráriumban érdekeltek, valamint a nyilvánosság figyelmét ezekre a kérdésekre – sorolta Ayaz Mukarram Shaikh.

A fiatal kutató jövőbeli terveiről elmondta: még évekig szeretne a Debreceni Egyetem és az agrárkar kutatóközösségének tagja lenni.

A tudományos testület kétévente készít jelentést a fiatalokat érintő, az agrár-élelmiszer rendszerek átalakításával kapcsolatos szakpolitikai kérdésekről. A fiatal kutatók csoportja a FAO partnereivel és tudományos hálózatával együttműködve javaslataival támogatja a nemzetközi szervezet hatékonyabb működését.

– Hatalmas teljesítmény, hogy hallgatónk együtt képviselheti Indiát és Magyarországot a FAO Élelmezési Világfórumán, ahol többek között az élelmezéssel és a mezőgazdasággal összefüggő globális és helyi problémák megoldását segítheti. Ayaz Mukarram Shaikh sikere mutatja, hogy jó úton járunk, nemzetközi szinten is versenyképes tudást és mentori támogatást tudunk adni hallgatóinknak – tette hozzá Kovács Béla, a fiatal kutató témavezetője, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar általános dékánhelyettese, az Élelmiszertudományi Intézet vezetője.