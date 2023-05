Rendszeresen beszámolunk olyan, a közösségi médiában is megírt esetekről, amikor ismert vagy ismeretlen segítő szándékú emberek aranyozták be egy-egy debreceni lakos napját. Most is hasonló sztori következik egy önzetlen gesztusról, amellyel a a Leiningen utca egyik lakója segített egy lerobbant motoroson.

A történtekről hétfőn született bejegyzés a Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban. A motoros azt írta, a belvárosból tartott haza a robogójával, amikor a jármű a elején úgy döntött, hogy semerre sem megy tovább. „Próbáltam lelket verni bele de nem jártam sikerrel. Gondoltam semmi gond nincs elkeztem tolni hazafele” – folytatta a sztorit a férfi. Aztán a Leiningen utca egyik ingatlanából kiment hozzá egy úr, és megkérdezte, tud-e segíteni, a felajánlást pedig elfogadta a robogós.

Erre ő bement a hàzba és kihozott mindenféle szerszámot és elkezdte szerelni. Kis idő elteltével mondta, hogy próbáld meg beiditani. Az első gombnyomásra beindult

– írta posztjában a bajba került férfi, aki zárásképp újra megköszönte az önzetlen segítséget.