Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keresztény zenei fesztiválnak. A részletekről először László Viktor, a programot 23 éve gondozó alapítvány elnöke beszélt kedden a fesztivál helyszínén, a Nagyerdei Stadionban. Elmondta, hogy nemcsak a város, hanem a régió számára is meghatározó lesz a találkozó, melynek célja, hogy a Magyarországon élő ifjúság megtalálja az utat a Teremtőhöz és szolgálja őt. Színpadra lép a világhírű Hillsong United is, de a zenei változatosság garantálja azt is, hogy a programok között mindenki megtalálhatja a stílusát. A 23 éve útjára indult rendezvényt sokáig a Papp László Budapest Sportarénában tartották meg, utána pár évig szabadtéren, míg tavaly a Puskás Stadionban nyitotta meg kapuit – 40 ezer résztvevő számára.

A Veszprém Aréna idén áprilisban bebizonyította, hogy a fővároson kívül is telt házas közönség jöhet össze a közös dicsőítésre, amire június 10-én Debrecenben készülnek. – Ez az a nap, amikor érdemes félretenni a felekezeti korlátokat és egy nagy zászló alatt összegyűlni – hangsúlyozta. Felidézte, hogy a Puskás Arénában, melyet a 1953-ban Ráksi adott át, 40 ezer Bibliát osztottak szét és 40 nemzet képviseltette magát.

Komolyan megimádkozott talajba érkezünk, az elfogadás és a testvéri szeretet helyszínére. A Nagyerdei Stadionba román testvérek és zenekarok is érkeznek, és minden résztvevő kap Jézus-Bibliát

– emelte ki.

Forrás: Szakál Adrienn

Megtelik a debreceni stadion is

Fekete Károly püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel Debrecen spirituális központ, rá kell mutatni arra is, hogy nemcsak a történelmi egyházak léteznek, hanem a hit, a remény és szeretet jegyében egymást erősítik a kisebb felekezet is. – A kereszténység sok hangú és sok műfajú: nemcsak bűnbánó, hanem derűs arca van, a dalszövegek üzenetei pedig az Ez az a nap!-on nemcsak a zenekarok, hanem a résztvevők által is megszólaltatnak.

Puskás István alpolgármester elmondta, a nyár Debrecenben a minőségi zenéről szól és ez bővül most olyan, remélhetően hagyományteremtő és fontos elemmel, mely nemcsak a szórakoztatást szolgálja, hanem Debrecen identitásának legfontosabb elemét építi továbbiakban.

Palánki Ferenc püspök szerint a találkozó megmutatja, hogy fiatal az egyház, és hogy már nem a katolikusok és a reformátusok versengő viszonyáról szól, hanem arról, hogy közelebb segítsék egymást Krisztushoz. – Nemcsak a Holdról, hanem a mennyből is látszani fog a fesztivál – jegyezte meg.

Az ausztrál Hillsong UNITED a Sydneyben található Hillsong Church ifjúsági szolgálata részeként alakult 1998-ban. Az elmúlt negyed évszázadban a világ egyik legbefolyásosabb kortárs keresztény könnyűzenei együttesévé váltak, hatalmas rajongótáborral és olyan dalok katalógusával, amelyek milliók szívét érintették meg. Rajtuk kívül – a 14 órás kapunyitás és a 22 óra 30 perces zárás között – színpadra lép Caramel, az Új Forrás, Pintér Béla, Pajor Tamás Oláh Gergővel, Tibes, a kanadai Matt Maher a felvidéki Crux, erdélyi CrossYounity, romániai csapatok és több más zenekar. A rendezvény a kárpátaljai magyaroknak és ukrán állampolgároknak ingyenes, sőt, adományt is gyűjtenek a szervezők. A kezdeményezés részleteiről az ezazanap.hu oldalon lehet tájékozódni.

