Az ebesi Peha Marci Kovácsné Cseke Judittal, a hajduvidi Tóth Tomi pedig Nádudvari Péterrel állt rajthoz szombaton a debreceni Déli Ipari Parkban megrendezett, Krones Run elnevezésű futóversenyen. A megméretés legfőbb különlegessége, hogy a pálya egyik szakasza a cég gyárépületén belül foglal helyet, így a futók nem mindennapi élményben részesülnek a bevállalt távjuk teljesítése során.

Forrás: Nádudvari Péter-archív

Marci és Tomi nagyon boldogok voltak, hogy részt tudtak venni az egyedülálló verseny egyik futamán, amelyen – csakúgy, mint a korábbi megméretéseken – futókocsi segítségével vettek részt. A szép, kora nyári idő is nagy örömmel töltötte el őket, főleg, hogy a hét korábbi napjain az esőzések miatt csak keveset tudtak lenni a szabadban.

A fogyatékossággal élők egy ilyen részvétel alkalmával átélhetik mindazt a sportrendezvényeken, amit az ép sportolók: jókedvre deríti őket fergeteges hangulat, nekik is szól a szurkolók tapsa, és a verseny végén az ő nyakukba is befutóérem kerül. A kezdeményezésnek társadalmi szemléletformáló hatása is van, hiszen a mozgássérült személyek jelenléte a versenypályákon elősegíti a csoport társadalmi integrációját, és segít lerombolni a negatív, téves előítéleteket és sztereotípiákat.

Az Immánuel Otthon két „futópárosa”, Marci és Judit; illetve Tomi és Péter hálásak az újabb felejthetetlen élményekért, és nagyon várják a következő versenyt.