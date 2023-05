Az eseményen Jármi Péter, az LMP Hajdú-Bihar vármegyei elnöke elmondta: a februári tüntetés után most azért gyűltek össze, mert egy újabb kínai akkumulátorgyár megépülésére kell nemet mondaniuk. Úgy fogalmazott: más jövőt képzelnek el Debrecennek.

A tüntetésen részt vett Bruti stand up humorista is, aki most debreceni lakosként szólt a megjelentekhez. Mint mondta, elege van abból, hogy a lakosság megkérdezése nélkül akarnak akkumulátorgyárat építeni a cívisvárosban.

Forrás: Molnár Péter

Hatástanulmányt követelnek

Kozma Éva mikepércsi édesanya is felszólalt. – Ilyen gigaméretű környezetromboló, mérgező gyár építése mellett élni frusztráló, és szellemileg is megterhelő. Minden nap, amikor az építkezési terület mellett elmegyek, dühöt érzek, és azt, hogy aki nem itt él, annak is látnia kellene ezt a rombolást, ezt a soha be nem gyógyuló sebet, ezt a környezeti tályogot – fogalmazott.

Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke szerint Debrecen polgármestere becsapta a városban élőket. Szerinte az emberek elé kellene állni, és meg kellene kérdezni a véleményüket.

Végül Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke szólalt fel, aki szintén a közmeghallgatás jelentőségét hangsúlyozta, és buzdította a lakosságot a véleményük megfogalmazására.

BBI