A szegedi, a budaörsi, a békéscsabai és a budapesti Thália színház előadásaival folytatódik a következő egy hétben az Országos Színházi Találkozó programsorozata a Csokonai Fórumban – olvasható a Csokonai Színház keddi közlésében.

A Szegedi Nemzeti Színház Élve megégetve című előadása boszorkánytéboly műfaji megjelöléssel 1728. július 23-ig visz vissza minket az időben, amikor Szeged határában máglyahalálra ítéltek tizenhárom embert boszorkányság vádjával. A szegedi társulat május 31-én 18 órától a Csokonai Fórum Latinovits termében mutatja be Lőrinczy Attila darabját, amely nem korhű rekonstrukcióra törekszik, hanem azt igyekszik körüljárni, milyen életviszonyok, érdekek, szenvedélyek, babonás hitek és emberi gyarlóságok vezettek el a példátlanul kegyetlen ítélethez.

Máthé Gábor rendezte a Budaörsi Latinovits Színház Katharina Blum elvesztett tisztessége című daraját, amelyet Heinrich Böll azonos című regényéből adaptáltak színpadra. A történet a fiatal Katharináról szól, aki dolgozik, boldogságra vágyik és szerencsés is, hisz környezetében jó emberek is akadnak, sőt egy szenvedélyes szerelem is rátalál. Egyetlen éjszaka csupán. Ebből fakad a bonyodalom, mert a szerelme egy keresett bűnöző. Katharina a rendőrség és a sajtó intenzív érdeklődésének középpontjába kerül, és noha nem vádolják semmivel, az aljas módszerek széles tárházával ismerkedik meg. Az előadást június 3-án 19 órától láthatják a Kóti Árpád teremben.

A Drakula-fantázia című horrorrockoperával érkezik Debrecenbe június 5-én a Békéscsabai Jókai Színház. Zalán Tibor és Seregi Zoltán egy 2000-es évekbeli rockopera pályázatra készült történetét részben újraírva, dramaturgiai kiegészítésekkel fogalmazza színpadra a vérszívó gróf történetét. A „horrorrockopera” zeneszerzője Szűts István, a Kormorán együttes billentyűse.

Mennyire lehetünk őszinték egy kapcsolatban? Érdemes-e feláldozni tizenöt év barátságát a művészet oltárán? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ – elképesztő humorral – Yasmina Reza francia írónő leghíresebb darabja, a Művészet. A kortárs színdarab három férfi barátságának története, ami akkor inog meg, amikor egyikük, Serge vásárol egy igen drága festményt – egy modern mesterművet –, ami teljesen fehér. Legjobb barátja, Marc nem rejti véka alá cseppet sem hízelgő véleményét, majd a toleráns Yvan is belekeveredik az egyre személyesebbé váló vitába. A barátság Béres Attila rendezésében, Nagy Viktor, Zayzon Zsolt és Hevesi László szereplésével június 5-én 19 órától mérettetik meg a Thália Színház tolmácsolásában a Csokonai Fórum Kóti termében.

Az előadásokra jegyek korlátozott számban még kaphatók.