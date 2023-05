A Belvárosi Borünnep zamatát hozza, ám megújult néven, FestiWine-ként érkezik idén június 8-a és 10-e között a Déri térre a tavaszi borfesztivál – tudtuk meg a rendezvényt beharangozó szerda délutáni sajtótájékoztatón a DiVino Debrecenben.

Széles Diána köszöntőjében elmondta, a névváltoztatást az is indokolta, hogy lassan nemzetközivé válik a nyárindító esemény. Az alpolgármester üdvözölte, hogy a gyerekekre is gondoltak a szervezők: szombat délelőtt ugyanis FestiSzörp néven a családosokat is várja a FestiWine.

Külön kérésünk volt a szervezőktől, hogy már csütörtöktől kezdődjenek a programok, hiszen a város élhetősége és a turizmus szempontjából kulcskérdés, hogy ne csak a hétvégén legyenek nagyobb események, így akár egy hosszú hétvégét is el lehet tölteni Debrecenben

– mondta Széles Diána. Örömét fejezte ki, hogy a nagyobb rendezvényszervezők mellett helyi vállalkozók is szeretnének nyújtani valamit Debrecen közösségének.

– Már a Belvárosi Borünnep célkitűzése is az volt, hogy a régióban egy olyan gasztrokulturális eseményt hozzunk létre, amely teret adhat a minőségi borfogyasztásnak. Ehhez természetesen a legjobban a jazz és modern swing zenekarok illenek, valamint egy olyan terület, ami a belvárosban van, mégis egyedi, kertet idéző, intimebb hangulatú – vázolta fel Sipos Bence főszervező, egyben a DiVino tulajdonosa.

Hozzátette, a Déri téren egyaránt a magyar borkultúrában vezető szerepet képviselő, valamint a feltörekvő borászatokkal is találkozhatnak a látogatók, akik így több mint 40 pincészet 150 borát kóstolhatják meg.

Sipos Bence elmondta, a növekvő költségek ellenére tavalyhoz képest nem emeltek a belépőjegyek árán. Csütörtökön Élias Jr. lesz a főfellépő. Pénteken a Budapest Bár és a Parnograszt, szombaton pedig a Random Trip lép színpadra. A szombat délelőtti FestiSzörp ingyenesen látogatható, ekkor a Pitypang zenekar mellett arcfestés, karikaturisták, lufibohóc és csillámtetoválás várja a gyerekeket.

