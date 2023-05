Elégedetten nyilatkozott dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Hajdú-Bihar vármegyében zajló bírósági munkáról kedden, a Debreceni Törvényszék (DTSZ), valamint a Debreceni Ítélőtábla (DIT) éves összbírói értekezleteit megelőző sajtótájékoztatóján a Debreceni Járásbíróság könyvtárában.

Értékelését számos statisztikai adattal támasztotta alá, melyekből kitűnt: a tavaly előtti kitűnő eredményeket 2022-ben még tovább javították a DTSZ-en és a DIT-en is.

Az elnök emlékeztetett: Budapest után itt van a legtöbb bírósági dolgozó, és országos szinten is jelentős az ügyforgalom. Elmondta, az ügyekre vonatkozó három legfontosabb mutató – érkezett, befejezett, folyamatban lévő – tekintetében is „elismerésre méltó” munkát végeztek 2022-ben Hajdú-Biharban, megalapozott és időszerű ítélkezés zajlott.

Elfogadják a döntést

– Mintegy tízéves országos tendencia, hogy csökken a beérkező ügyek száma. Ez itt is tapasztalható volt, ahogyan az is, hogy több ügyet fejeztek be, mint ahány érkezett, tovább csökkentve az ügyhátralékok számát.

A Debreceni Törvényszékre tavaly összesen 60 ezer 351 ügy érkezett, és 60 ezer 427 ügyet fejeztek be, míg a Debreceni Ítélőtáblán a befejezett ügyek száma 4,9 százalékkal nőtt a 2021-eshez képest, a folyamatban lévő ügyeké pedig jelentősen, közel 40 százalékkal csökkent, 254-ről 153-ra. Mindez azért is fontos, mert össztársadalmi érdek, hogy az ügyek ne húzódjanak el

– hangsúlyozta Senyei György. Hozzátette: 2020 második félévében központi intézkedés indult a két éven túl húzódó peres ügyek számának csökkentésére, azóta országosan 43,3 százalékos mérséklődés történt, a DTSZ-en pedig 24 százalékos; itt jelenleg az ilyen ügyek az összes 2,3 százalékát adják, ami az országos átlag fele. A DIT-en pedig 2022 végén hat hónapon túli ügy mindössze egy volt.

– A bírósági ítélkezés társadalmi elfogadottságát mutatja, ha az ítélet első fokon jogerőre emelkedik, vagyis az érintettek tudomásul veszik a döntést, nem kívánnak jogorvoslattal élni.

A Debreceni Törvényszéken a civilisztikai ügyszakon az országos átlagnál jobbak, 90 százalék felettiek ezen eredmények. Járásbírósági szinten büntető és civilisztikai ügyszakon is csökkent a hatályon kívül helyezési arány, törvényszéki szinten pedig első fokon sem 2021-ben, sem 2022-ben nem volt hatályon kívül helyezett büntetőügy

– emelte ki az elnök. Megjegyezte: utóbbi adat azért is fontos, mert a nagyobb súlyú büntetőügyek a törvényszéken indulnak.

Beszélt arról, hogy 2022-ben a DTSZ-en 130, a DIT-en 10 millió forintot költöttek energetikai fejlesztésre, bútorozásra stb., megjegyezve, a DIT és a Járásbíróság modern épületeit tekintve ezen bíróságok az országos átlagot jóval meghaladó állapotú helyeken működnek. Elmondta, a DTSZ-en tavaly 904, a DIT-en 30 távmeghallgatás történt.

Példaértékű eredmények

A DIT a legnagyobb vidéki ítélőtáblaként működik, a budapesti után a legmagasabb ügyforgalommal. A vidéki ítélőtáblák közt jelentős a részesedése az ügyszámból, a büntetőügyek tekintetében több mint 30 százalék, egyéb ügyeknél 25 százalék – ismertette Szilágyiné dr. Karsai Andrea, a Debreceni Ítélőtábla elnöke.

Elmondta, mindhárom ügyszakban több a befejezett ügy, mint a beérkezett, és az évek óta kiváló időszerűségi mutatóit 2022-ben a DIT még tovább javította. Bűnügyi szakban a perek 97,7 százaléka, a polgári perek 95,8 százaléka, a munkaügyi perek 84,1 százaléka 6 hónap alatt befejeződik, de ezen belül is a 3 hónapon belüli befejezés mindhárom ügyszakban elérte a 60 százalékot, ami példaértékű; éven túli ügy pedig tavaly nem volt, ez az ítélőtáblák közt a legkiemelkedőbb.

A tavalyi év legnagyobb kihívásának mondta a megemelkedett energiaköltségeket; az OBH központi közbeszerzésével is az elektromos áram díja 5-6-szorosára, a távhőé 23-szorosára emelkedett év közben, ez jelentős takarékosságra kényszerítette az intézményt.

Több bíró

Tendencia a járásbíróságra érkező büntetőügyek számának csökkenése, ami szoros összefüggésben van azokkal a rendőrségi adatokkal, melyek szerint Hajdú-Bihar vármegye a legbiztonságosabb az országban. Tavaly az előző évhez képest 10 százalékkal kevesebb büntetőügy érkezett

– mondta dr. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke. – Jelentős a csökkenés a szabálysértési ügyek számában is, ami szintén összefügg a rendőri munkával, valamint a bírósági végrehajtási ügyek tekintetében. A közigazgatási ítélkezésben viszont 17 százalékos emelkedés történt, ami tendenciaszerű, ezért az OBH álláshelyekkel segített, 3 új bírót nevezett ki – tudatta az elnök.

Szintén arról számolt be, hogy a DTSZ-en és a járásbíróságokon 2022-ben több volt a befejezett, mint a beérkezett ügy, és az ítélkezés minősége is jó. A járásbíróságokon a büntető peres ügyek 75,9 százaléka 1 éven belül befejeződött, ebből 64,71 százalék jogerősen. A fellebbezett büntető ügyek 43,9 százalékát egy az egyben helybenhagyta a másodfokú bíróság, és csupán az ügyek 1,8 százalékát helyezték hatályon kívül.

Kiemelte a távmeghallgatások számának növekedését; míg 2019-ben – induláskor – 166, addig tavaly 1066 esetben használták a rendszert, ezek közt volt olyan eset, amikor Ausztráliából vagy az Egyesült Királyságból kapcsolták be az érintett személyeket a debreceni tárgyalóterembe.

Elmondta még, hogy a Perényi utcán működő Közigazgatási Kollégium munkatársai a fűtési szezonban a járásbíróság épületében kaptak elhelyezést takarékossági okok miatt.

